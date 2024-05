Gebroeders Van de Kerkhof willen beschermde status voor kampioen: 'Onder de honderd miljoen mag hij niet weg'

Willy en René van de Kerkhof stellen dat PSV alleen voor een gigantisch bedrag mag verkopen. De twee clubiconen schatten zijn waarde voor de kampioensploeg zeer hoog in.

PSV werd afgelopen zondag kampioen van de Eredivisie, door in eigen huis Sparta Rotterdam met 4-2 te verslaan. Een punt had ook volstaan, maar een overwinning is extra lekker voor de fans. Nu is het de grote vraag of PSV deze succesploeg bij elkaar kan houden. René heeft daar wel vertrouwen in, zegt hij in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. “Ik denk dat er twee spelers vertrekken en daar ook goede vervangers voor komen. Als dat gebeurt, ik zeg het maar hardop, dan worden we volgend jaar weer kampioen.”

De bekende broers willen dat twee spelers sowieso nog een jaar langer in Eindhoven voetballen. Eén daarvan is Jerdy Schouten die met zijn voetballende kwaliteiten op het middenveld en in de verdediging onmisbaar is geworden. “Onder de honderd miljoen euro mag hij niet weg”, stelt Willy. En over Joey Veerman: “Voor PSV zou het geweldig zijn als hij langer bleef. Maar voor zijn ontwikkeling is het misschien beter om naar een grotere competitie te gaan waar hij elke week tegen sterkere tegenstanders speelt. Dan moet hij wel spelen; bij PSV heeft hij die garantie.” Over Hirving Lozano zijn de heren minder tevreden. “Als hij er tegen Ajax weer drie maakt, dan mag hij nog even blijven. Anders niet.”

De grootste teleurstelling van het seizoen was toch wel de uitschakeling in de Champions League door Borussia Dortmund, vindt René. “Als je hen nu in de halve finale van de Champions League ziet… We hadden echt een unieke kans om Europees heel ver te komen en het is maar de vraag of je die kans nog een keer krijgt." Willy sluit zich daarbij aan en stelt hoge eisen aan PSV. “Sommige clubs zijn in principe een maat te groot, maar toch moet de halve finale of misschien wel de finale je doel zijn.”

