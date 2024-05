'Gabriël Misehouy is al vertrokken bij Ajax en kan loopbaan voortzetten in de Eredivisie'

De achttienjarige Gabriël Misehouy is volgens Ghanese media reeds vertrokken bij Ajax, waar hij aan het einde van het seizoen uit zijn contract loopt. De middenvelder zou zijn loopbaan mogelijk voort kunnen gaan zetten in de Eredivisie: Sparta Rotterdam zou een van de clubs zijn die de Nederlandse jeugdinternational op de radar heeft.

De toekomst van Misehouy hield de gemoederen afgelopen seizoen langere tijd bezig in Amsterdam. De middenvelder, die behalve de Nederlandse ook de Ghanese nationaliteit heeft, wilde ondanks herhaaldelijke pogingen van Ajax zijn aflopende contract niet verlengen. De club besloot in januari dat de speler van Jong Ajax daarom niet meer met de hoofdmacht mee mocht trainen. Bovendien kwam hij sinds het met 0-1 verloren thuisduel met FC Groningen - op 22 januari - ook geen seconde meer in actie voor de beloftenploeg in de Keuken Kampioen Divisie.

Misehouy begon het seizoen juist nog als onbetwiste basisspeler van Jong Ajax, en miste in de eerste acht speelronden geen minuut. Ondanks het feit dat de ploeg van trainer Dave Vos in die periode slechts twee punten vergaarde, wist de talentvolle middenvelder zich met vijf doelpunten wel geregeld te onderscheiden. Vanwege blessureleed kwam Misehouy in de maanden oktober en november echter niet meer in actie, pas vlak voor de winterstop maakte hij zijn rentree.

SportsWorldGhana claimt dat Misehouy inmiddels niet meer op De Toekomst rondloopt. Ajax zou de speler reeds hebben vrijgegeven, waardoor hij transfervrij op zoek kan naar een nieuwe werkgever. Volgens het Ghanese medium staat de middenvelder in de belangstelling van Sparta, maar zijn er ook 'verschillende andere clubs' geïnteresseerd, waarvan het Franse Lille OSC en het Belgische Anderlecht bij naam worden genoemd.

