Geduld Ajax met Misehouy is op: club neemt drastische maatregel

Het geduld van Ajax met middenvelder is de laatste tijd dusdanig op de proef gesteld, dat de club heeft besloten dat de achttienjarige speler niet meer met de eerste selectie van trainer John van 't Schip mag meetrainen. Ondanks aanhoudende pogingen van de club om (het komende zomer aflopende) contract van Misehouy te verlengen, ligt er nog altijd geen akkoord over een nieuwe verbintenis.

Dat schrijft Voetbal International donderdagmiddag. Hoewel Misehouy dus wel meetrainde met de hoofdmacht, wacht hij nog altijd op zijn debuut in Ajax 1. Zijn wedstrijden speelt hij tot die tijd in de Keuken Kampioen Divisie namens Jong Ajax. Dit seizoen kwam hij dertien keer in actie op het tweede niveau en toonde hij met zeven doelpunten én drie assists aan op dat niveau moeiteloos mee te kunnen.

Artikel gaat verder onder video

In de gesprekken over een nieuwe verbintenis zou het kamp-Misehouy behoorlijk wat noten op de zang hebben. "Misehouy zegt perspectief te missen vanuit Ajax, terwijl binnen de club geluiden klinken dat de speler steeds nieuwe eisen neergelegd heeft die vooral betrekking hebben op gegarandeerde speelminuten in Ajax 1", schrijft VI. "Ajax vindt dat Misehouy te hoog van de toren blaast en dat hij meer moet laten zien om een plek in het eerste te verdienen", vervolgt het weekblad.

De deadline om akkoord te gaan met het huidige voorstel, die Ajax op afgelopen woensdag zou hebben gesteld, is inmiddels verlopen. Inmiddels zou deze wel zijn verschoven, 'gezien het vertrouwen in Misehouy'. VI-verslaggever Tim van Duijn schrijft dat de recente verandering van zaakwaarnemer (Misehouy wordt nu bijgestaan door Pini Zahavi), weleens een 'teken aan de wand' zou kunnen zijn dat de speler bezig is met een vertrek. Ajax nam eerder deze winter al afscheid van Misehouy's teamgenoot Stanis Idumbo-Muzambo. De Belg beschikte eveneens over een verbintenis tot medio 2024 en ook hij wilde niet bijtekenen, inmiddels is hij verkocht aan Sevilla.