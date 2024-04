De Mos uitgesproken over Nederlandse groeibriljant: 'Typische speler voor Arsenal'

Aad de Mos denkt dat PSV-middenvelder zo mee kan bij Premier League-topper Arsenal. Dat vertelt de analist in gesprek met Soccernews.nl.

De analist raadt de international aan om de stap naar Engeland te maken. “Ik denk dat Veerman een typische speler is voor Arsenal.” De Mos zorgde recentelijk voor ophef, door te stellen dat Kenneth Taylor goed genoeg is voor Real Madrid of FC Barcelona. Daarom vergelijkt hij de spelers met elkaar. “Hij (Veerman, red.) is een ander type dan Taylor. Die laatste is ook jonger dan Veerman. Hij gaat een grote toekomst tegemoet en speelt nu in een heel slecht elftal. Laat iedereen maar zijn zegje doen. We zullen zien op de lange termijn.”

De Mos ziet ook dat Veerman een stormachtige ontwikkeling doormaakt, al dan niet in beter draaiende elftallen dan Taylor. “Hij heeft al voor Oranje gespeeld, scoorde tegen Duitsland. Hij gaat op het EK wel zijn minuten maken.” Of hij ook bij Real Madrid uit de voeten komt, dat is volgens De Mos nog maar de vraag. “Daar hebben ze veel goede middenvelders op dit moment. Met die twee Franse jongens (Edouardo Camavinga en Aurélien Tchouaméni, red.) en natuurlijk Bellingham. Hij zal daar niet veel spelen. Het lijkt mij beter dat hij de stap maakt naar Arsenal.”

Veerman is bezig aan een uiterst sterk seizoen bij PSV, dat hoogstwaarschijnlijk kampioen wordt. In 37 officiële wedstrijden scoorde de 25-jarige middenvelder zes keer en gaf hij vijftien assists. Bij Arsenal wordt er nog gezocht naar een middenvelder die naast Declan Rice en Martin Ødegaard kan spelen, een rol waar de Nederlander mogelijk geschikt voor is.

