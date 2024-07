'Ajax is eigenlijk gewoon mijn droomclub, het plaatje moet echt héél goed zijn wil ik over een vertrek nadenken'

stelt dat Ajax zijn 'droomclub' is en dat hij alleen wil vertrekken als 'het plaatje echt héél goed is'. De 22-jarige middenvelder is optimistisch over het aankomende seizoen, waarin Ajax onder de nieuwe trainer Francesco Farioli revanche hoopt te nemen voor het teleurstellend verlopen afgelopen jaar.

Taylor werd in mei van dit jaar nog gelinkt aan de Italiaanse topclub Napoli, maar is naar eigen zeggen niet bezig met een mogelijk vertrek uit Amsterdam. "Weet je wat het is: Ajax is eigenlijk gewoon mijn droomclub. Ik speel al vanaf mijn achtste voor de club waar ik fan van ben. Ik ruil Ajax niet zomaar in", zegt de middenvelder in gesprek met Voetbal International.

"Dan moet het plaatje wel echt héél goed zijn, wil ik daarover nadenken", vervolgt Taylor. "Ik speel niet voor Ajax om me in de kijker van andere clubs te spelen, ik speel voor Ajax om te winnen met deze club. Je weet natuurlijk nooit wat er gebeurt, maar zo lang ik hier ben, zal ik daar alles voor geven."

Onder Farioli hoopt Ajax deze zomer weer aan te haken bij PSV en Feyenoord. Taylor erkent dat de Amsterdammers 'realistisch' moeten zijn en 'na vorig seizoen niet een grote mond op moeten zetten', maar stelt ook opportunistisch genoeg te zijn om hoog in te willen zetten. "Niets is onmogelijk in mijn denkwijze, dus mij moet je dit eigenlijk niet vragen, haha", lacht de middenvelder. "Ik vind dat je als Ajax zijnde gewoon altijd voor plek één moet gaan. Maar goed, daar is nu gewoon nog niet zoveel over te zeggen. Ik weet ook niet hoe het bij die andere clubs eraan toe gaat. Het enige dat ik zie, is dat er bij ons een bepaald geloof ontstaat", aldus Taylor.