De Mos roemt vaak bekritiseerde Ajacied: 'Hij kan naar Barça of Real Madrid'

Aad de Mos schat het plafond van spelers als en heel anders in dan veel Nederlandse analisten. De beide jonge spelers nemen het zondagmiddag tijdens de Klassieker tegen elkaar op.

De Mos wordt tijdens Goedemorgen Eredivisie gevraagd naar zijn mening over de spits van Feyenoord. “Hij is niet zo goed als iedereen denkt. Meevoetballend vond ik hem al niet sterk. Je ziet de tekortkomingen in de grote wedstrijden, bijvoorbeeld tegen Atlético, waar het er echt om ging. Hij krijgt genoeg aanvoer, hij mist heel veel kansen."

De analist ziet dat spitsen die in Nederland goed fungeren, het in het buitenland vaak lastig hebben. "Alle drie de topscorers (van de Eredivisie, red.) zijn geen topspelers. Luuk de Jong kan niet als basisspeler bij FC Barcelona spelen. Pavlidis doet niet mee bij het Griekse elftal."

Als De Mos vervolgens gevraagd wordt wat het van Giménez is, reageert hij stellig. “Hoffenheim”. Die Duitse club staat momenteel negende in de Bundesliga. Kraay jr. denkt dat de lat van de Mexicaanse nummer 9 hoger ligt. "De Giménez die in vorm is, kan hoger dan de nummer 9 van Duitsland." Om zijn punt duidelijk te maken, gooit De Mos nog een interessante one-liner op tafel. "Zet Weghorst bij Feyenoord neer, die maakt net zoveel goals."

Over enkele Ajacieden was De Mos in aanloop naar de Klassieker dan weer wel complimenteus. "Taylor, dat heb ik altijd gezegd, dat is een geweldige speler. Hij kan ook bij Barcelona, Real Madrid spelen. Hato is een geweldige speler, maar die hebben een hele andere opleiding gehad dan bijvoorbeeld Gaaei. Zelfs Henderson zakt door het ijs, omdat zij gewend zijn zo anders te spelen dan bij Ajax." De Klassieker vangt zondag om 14:30 aan.

