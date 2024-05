Derksen benoemt grote fout Van Halst bij Ajax: ‘Hij had toen keihard in moeten grijpen’

Johan Derksen is van mening dat Jan van Halst harder had moeten ingrijpen bij Ajax. De voormalig algemeen directeur van de Amsterdammers stond toe dat Sven Mislintat twaalf spelers naar de Johan Cruijff Arena haalde die niet allemaal uit de verf zijn gekomen.

“Wat hij zegt is klinkklare onzin”, begint Derksen in Vandaag Inside over de uitspraken van Van Halst. De voormalig algemeen directeur legde maandag bij Rondo op Ziggo Sport uit waarom hij niet eerder bij Ajax was vertrokken. “Die man heeft toegestaan dat die Duitser (Mislintat, red.) twaalf miskopen heeft binnengehaald”, vervolgt Derksen zijn betoog. “Na drie miskopen had hij keihard in moeten grijpen. Hij had moeten zeggen: ‘Wacht eens even, dit zijn geen Ajax-voetballers. Je bent geen directeur van Willem II!’.”

René van der Gijp begrijpt wel waarom Van Halst dat niet heeft gedaan. “Je bent geen Dennis Bergkamp, je bent geen Edwin van der Sar. Je bent Jan van Halst”, legt hij uit. Tafelgast Valentijn Driessen vond dat Van Halst niet goed werd ondervraagd bij Rondo. “Van Basten had niet al zijn feiten op een rijtje, dat was wel jammer. Maar die Jan lulde zich overal redelijk onderuit. Maar als je hem gewoon de duimschroeven aandraait... Ongelofelijk.”

Volgens Driessen moest Van Halst zich niet zo richten op de randzaken en meer op het technische aspect van het werk. “Hij had wel een speler waarvan hij heeft gezegd: ‘Nee, die komt er zeker niet in’. Maar waarom heeft hij dat niet bij die andere tien gezegd die ook helemaal niets bij Ajax te zoeken hebben? Het is echt zo’n mannetje die een aantal boeken heeft gelezen over coaching en management. Dat werkt niet meer. Je moet gewoon inhoud hebben, maar dat heeft Jan niet”, sluit de journalist af.

