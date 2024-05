‘Arne Slot deed vergeefse poging om voormalig assistent mee te nemen naar Liverpool’

Arne Slot wilde Marino Pusic graag meenemen naar Liverpool als assistent. Pusic werkte bij Feyenoord al als assistent onder Slot, maar vertrok in oktober 2023 toen hij op eigen benen kon staan bij Shakhtar Donetsk.

Slot wisselde Feyenoord afgelopen maandag officieel in voor Liverpool. De oefenmeester neemt met assistenten Sipke Hulshoff en Etiënne Reijnen en performancecoach Ruben Peeters al drie stafleden mee uit Rotterdam, maar volgens The Athletic had Slot graag nog een extra assistent ergens anders vandaan geplukt. De kersverse trainer van Liverpool heeft namelijk geprobeerd om Pusic te overtuigen met hem mee te gaan, maar dat is niet gelukt.

Artikel gaat verder onder video

Pusic is sinds oktober als hoofdtrainer werkzaam bij Shakhtar Donetsk en doet het uitstekend in Oekraïne. In zijn eerste seizoen werd hij gelijk landskampioen en veroverde hij ook de beker van Oekraïne. Voor zijn tijd bij Shakhtar werkte hij zowel bij Feyenoord als bij AZ als assistent onder Slot.

