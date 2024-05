Southgate verklaart ontbreken Henderson en Rashford: ‘Dat was de doorslaggevende factor’

Gareth Southgate baarde dinsdagmiddag opzien door en niet op te roepen voor de Engelse voorselectie in aanloop naar het Europees Kampioenschap. Voor de Ajacied was zijn blessure een belangrijke factor in zijn absentie in de selectie.

“Henderson heeft zichzelf elke kans gegeven, maar de doorslaggevende factor is de blessure die hij rond de vorige interlandperiode opliep”, geeft Southgate aan op de persconferentie naar aanleiding van de aankondiging van de voorselectie. “Hij heeft vijf weken gemist en heeft sindsdien niet meer naar die intensiteit kunnen werken. Het was een moeilijke beslissing om te maken, want hij is zo belangrijk en ondersteunend geweest in mijn tijd hier.”

Ook het ontbreken van Rashford maakte in Engeland de nodige tongen los. “Ik heb gewoon het gevoel dat andere spelers op die positie een beter seizoen hebben gehad, zo simpel is het.” De aanvaller van Manchester United kwam dit seizoen in alle competities tot 42 wedstrijden, waarin hij acht keer wist te scoren en vijf assists afleverde.

Zonder Henderson en Rashford gaat het Engeland in Duitsland op jacht naar de eerste prijs sinds de Wereldtitel van 1966. Het toernooi begint voor de mannen van Southgate op 16 juni met een wedstrijd tegen Servië. Het tweede duel, met Denemarken staat op 20 juni op het programma, terwijl de groepsfase op 26 juni wordt afgesloten tegen Slovenië.

