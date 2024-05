'Borussia Dortmund toch niet geïnteresseerd in Virgil van Dijk: Liverpool-verdediger te duur en te oud'

Een transfer van Liverpool-aanvoerder naar Borussia Dortmund lijkt zeer onwaarschijnlijk zo meldt het Duitse medium BILD. Eerder meldde een Brits medium al dat BVB de ontwikkelingen van Van Dijk op de voet volgt om de verdediger mogelijk te strikken. Hier lijkt geen sprake van te zijn, mede omdat het financieel gezien erg lastig wordt voor de Duitse club.

Dortmund wil graag een nieuwe verdediger inlijven voor volgend seizoen, want Mats Hummels, inmiddels al de 35 jaar gepasseerd, ziet zijn contract aflopen aan het einde van het seizoen. De Duitser is naar verluidt niet van plan om deze verbintenis te gaan verlengen. Dat Van Dijk te duur is, is overigens niet het enige pijnpunt.

Artikel gaat verder onder video

De nummer 4 van Liverpool is ook te oud. Borussia Dortmund zou graag een jongere centrale verdediger willen hebben. Volgens The Mirror lag Dortmund op pole position om een handtekening van Van Dijk onder een contract te krijgen, maar de Duitse krant meldt dus anders. Wie wél de grootste kandidaat lijkt om Van Dijk in te lijven is nog maar de vraag…

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Spaanse media melden zeer slecht nieuws voor Memphis Depay

Memphis Depay mag aankomende zomer vertrekken bij Atlético Madrid, zo melden diverse Spaanse media.