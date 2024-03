Liverpool ontsnapt dankzij invaller aan duur puntverlies in strijd om Engelse titel

Liverpool heeft zaterdagmiddag ternauwernood duur puntverlies in de strijd om de Engelse landstitel weten te voorkomen. De koploper, met en in de basis, stond diep in blessuretijd nog doelpuntloos gelijk op bezoek bij Nottingham Forest, maar ging er door een late treffer van invaller Darwin Nuñez alsnog met de volle buit vandoor: 0-1.

Liverpool trad op het City Ground aan zonder een aantal geblesseerde sterkhouders. Zo ontbreken onder meer sterspeler Mohamed Salah en eerste keeper Alisson Becker al een aantal weken, ook Ryan Gravenberch zat vanwege de blessure die hij overhield aan de gewonnen League Cup-finale tegen Chelsea niet bij de selectie. Wel keerden onder meer Alexis Mac Allister en Andy Robertson terug in de basis, waarin ook voor het eerst plaats was voor de jonge middenvelder Bobby Clark.

De bezoekers waren over het algemeen de sterkere ploeg in Nottingham, maar het was de thuisploeg die lange tijd de grootste kans van de middag had gekregen. Anthony Elanga stuitte echter op de stand-in van Alisson, Caoimhin Kelleher, die goed zijn doel verkleinde en in de één tegen één uiteindelijk overeind bleef en redding kon brengen. Aan de andere kant voorkwam de Belgische Forest-keeper Matz Sels diep in blessuretijd met een knappe reflex een eigen doelpunt van een teamgenoot. Gakpo stond toen al onder de douche, hij werd zes minuten voor tijd afgelost door Jayden Danns.

Het dreigde dus op een 0-0 af te stevenen, maar in de negende minuut van de blessuretijd zorgde de Uruguayaanse invaller Nuñez voor grote opluchting bij alles en iedereen die Liverpool een warm hart toedraagt. Na een afgeslagen hoekschop werd de bal opnieuw voorgebracht, waarna de oud-speler van Benfica er met het hoofd in slaagde om Sels tóch te passeren.

Door de late zege mag Liverpool zich in ieder geval nog een week koploper van de Premier League noemen. Naaste achtervolger Manchester City, dat bij puntverlies van The Reds de koppositie zondag had kunnen overnemen, begint die dag met vier punten achterstand aan de altijd beladen derby tegen het Manchester United van Erik ten Hag. Nummer drie Arsenal heeft vijf punten minder en komt maandag pas in actie, de ploeg van Mikel Arteta speelt een uitduel bij hekkensluiter Sheffield United.

Overige uitslagen Premier League

Newcastle United - Wolverhampton Wanderers 3-0

Tottenham Hotspur - Crystal Palace 3-1

Brentford - Chelsea 2-2

Everton - West Ham United 1-3

Fulham - Brighton & Hove Albion 3-0