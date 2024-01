FIFA en FIFPRO nomineren één Nederlander voor Elftal van het Jaar 2023

maakt als enige Nederlander kans op een plekje in het Elftal van het Jaar 2023 van Wereldvoetbalbond FIFA en spelersvakbond FIFPRO. De verdediger en aanvoerder van Liverpool én het Nederlands elftal is een van de 23 genomineerden. Mocht Van Dijk inderdaad een plaats in het elftal toebedeeld krijgen, zou dat zeker niet voor de eerste keer zijn.

In 2019, 2020, en 2022 stond de oud-speler van onder meer FC Groningen en Southampton ook al in het Elftal van het Jaar. De concurrentie voor een plekje in het beste elftal van vorig jaar is niet gering. Van Dijk gaat de strijd aan met Antonio Rüdiger (Real Madrid en Duitsland), Militão (Real Madrid en Brazilië), John Stones (Manchester City en Engeland), Kyle Walker (Manchester City en Engeland) én Ruben Dias (Manchester City en Portugal). Vooral de verdedigers van Manchester City hebben een goede kans om in het elftal terecht te komen. Zij kroonden zich vorig jaar niet alleen tot kampioen van Engeland, maar wonnen ook de Champions League én FA Cup.

Van Dijk lijkt desondanks niet kansloos voor een plaatsje in de achterhoede van het beste elftal van 2023. De sterkhouder van Liverpool en het Nederlands elftal herstelde zich in de eerste helft van het huidige seizoen uitstekend van een lastige periode. Vooral rond het afgelopen Wereldkampioenschap in Qatar was Van Dijk geregeld het mikpunt van kritiek. De Nederlander draagt sinds dit seizoen de aanvoerdersband bij Liverpool en dat heeft hem klaarblijkelijk goed gedaan. Virgil staat ouderwets als een Dijk te verdedigen en dat heeft er mede voor gezorgd dat The Reds na twintig wedstrijden aan kop gaan in de Premier League. Liverpool kreeg tot op heden achttien treffers om de oren. Dat is het minste aantal van alle clubs op het hoogste niveau van Engeland.

De andere genomineerden:

Ederson (Manchester City en Brazilië)

Emiliano Martínez (Aston Villa en Argentinië)

Thibaut Courtois (Real Madrid en België)

Bernardo Silva (Manchester City en Portugal)

Federico Valverde (Real Madrid en Uruguay)

Ilkay Gündogan (Manchester City/FC Barcelona en Duitsland)

Jude Bellingham (Borussia Dortmund/Real Madrid en Engeland)

Kevin de Bruyne (Manchester City en België)

Luka Modric (Real Madrid en Kroatië)

Rodri (Manchester City en Manchester City)

Cristiano Ronaldo (Al-Nassr en Portugal)

Erling Haaland (Manchester City en Noorwegen)

Harry Kane (Tottenham Hotspur/Bayern München en Engeland)

Karim Benzema (Real Madrid/Ittihad)

Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain en Frankrijk)

Lionel Messi (Paris Saint-Germain/Inter Miami en Frankrijk)

Vinicius Junior (Real Madrid en Brazilië)

Op 15 januari wordt bekendgemaakt welke spelers de beste elf van 2023 vormen.