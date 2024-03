Vermoedelijke opstelling PSV: Bosz hakt hele belangrijke knoop door tegen Dortmund

PSV-trainer Peter Bosz lijkt woensdagavond in de return tegen Borussia Dortmund in de achtste finales van de Champions League ‘gewoon’ een beroep te kunnen doen op . De middenvelder ontbrak in de laatste twee competitiewedstrijden en was daags voor het duel in het Signal Iduna Park nog een groot vraagteken, maar het Algemeen Dagblad verwacht hem aan de aftrap.

Veerman is dit seizoen een van de grote uitblinkers in het elftal van Bosz. Waar er eerst nog een beetje werd getwijfeld of het spel van de trainer uit Apeldoorn de middenvelder wel zou liggen, groeide hij al snel uit tot onmisbare speler voor dit PSV. Dat bleek wel in de wedstrijden eerder dit kalenderjaar waarin Veerman wegens een kuitblessure niet in actie kon komen. In de krakers tegen Feyenoord (beker) en Ajax was PSV zonder de middenvelder uit Purmerend toch een andere ploeg. Hoe belangrijk hij voor dit PSV is, bewees hij in de heenwedstrijd tegen Borussia Dortmund.

Veerman maakte op 11 februari zijn rentree binnen de lijnen en was negen dagen later tegen de Duitsers veruit de beste speler bij PSV. Hij werd na afloop verkozen tot Man of the Match en later door de UEFA zelfs tot beste speler van de hele speelronde in de Champions League. De Eindhovense hoop is woensdagavond dan ook grotendeels op hem gevestigd. Bosz kon dinsdagavond op zijn persconferentie nog geen duidelijkheid verschaffen. Woensdag wordt besloten of Veerman wel of niet inzetbaar is in het Signal Iduna Park. Het AD twijfelt er niet aan: de Oranje-international heeft een basisplaats.

De spelmaker vormt vermoedelijk een middenveld met Guus Til en Malik Tillman. Het doel wordt uiteraard verdedigd door Walter Benítez. Door de rentree van Veerman schuift Jerdy Schouten een linie naar achteren. De zomeraanwinst maakte dit seizoen al regelmatig indruk als centrale verdediger en moet er woensdagavond voor zorgen dat er vanuit de achterhoede nóg meer voetbal komt. De verdediging wordt gecompleteerd door - van links naar rechts - Sergiño Dest, Olivier Boscagli en Jordan Teze. Voorin moeten Johan Bakayoko, Luuk de Jong en Hirving Lozano voor de doelpunten gaan zorgen.

De ontmoeting tussen Borussia Dortmund en PSV begint om 21.00 uur. De winnaar plaatst zich in navolging van Bayern München, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, FC Barcelona en Napoli voor de kwartfinales van de Champions League. Woensdagavond strijden ook Atlético Madrid en Internazionale nog om een plekje bij de laatste acht.

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Teze, Schouten, Boscagli, Dest; Til, Veerman, Tillman; Bakayoko, De Jong, Lozano.