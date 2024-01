'Pikante transfer voor Vitesse: Sturing en Schmedes keihard overruled'

Vitesse is volgens het De Gelderlander 'koortsachtig' bezig met de verkoop van smaakmaker . Trainer Edward Sturing en technisch directeur Benjamin Schmedes zouden zich tégen een winters vertrek van de buitenspeler hebben uitgesproken, maar de club kan de inkomsten die met een overstap gemoeid zouden zijn simpelweg niet missen.

De krant schrijft dat Vitesse, dat financieel in zwaar weer verkeert door - onder meer - de nog altijd niet goedgekeurde overname door de Amerikaan Coley Parry, een bedrag van 'zeker vijf miljoen euro' nodig heeft om het huidige seizoen af te kunnen maken. De verkoop van Manhoef zou daaraan moeten bijdragen: Italiaanse clubs zouden belangstelling hebben voor de international van Jong Oranje. Met een transfer zou 'meer dan drie miljoen euro' zijn gemoeid.

Manhoef werd in 2016 door Vitesse weggeplukt uit de jeugdopleiding van amateurclub AFC in Amsterdam. In september 2020 debuteerde hij in die stad, in het uitduel met Ajax (2-1 verlies) in de hoofdmacht van de Arnhemmers. Sindsdien kwam hij in alle competities tot 88 wedstrijden namens Vitesse, waarin hij zestien keer scoorde en veertien assists achter zijn naam wist te krijgen.

In maart 2023 leidden de prestaties van Manhoef tot een debuut in Jong Oranje; voor dat elftal heeft hij inmiddels zeven interlands gespeeld en drie keer gescoord. Bij Vitesse heeft Manhoef nog een contract tot medio 2025. Een winters vertrek wordt door bronnen rond de club 'pikant' genoemd, schrijft de lokale krant. "Maar de nood is hoog in Arnhem", onderschrijft men de bittere noodzaak om Manhoef te verkopen.