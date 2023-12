Financieel geplaagd Vitesse overweegt zeldzaam lichtpuntje te verkopen om te overleven

De financiële nood bij Vitesse is zó hoog, dat de hekkensluiter in de Eredivisie serieus overweegt om deze winter te verkopen om het hoofd boven water te houden. De 21-jarige buitenspeler is een van de weinige lichtpuntjes in het elftal van trainer Edward Sturing, maar zijn vertrek zou weleens bittere noodzaak kunnen zijn om het voortbestaan van de club te redden.

Dat zegt algemeen directeur Peter Rovers van de Arnhemmers tegenover De Telegraaf. "Dat zou een alternatief kunnen zijn", begint de bestuurder. "Als je een operationeel tekort hebt, kun je dat met een transfer goedmaken. Dat doen andere clubs ook." Hoewel de club daarmee financieel weer even vooruit zou kunnen, zou een afscheid van Manhoef sportief echter nóg meer problemen op kunnen leveren. "Maar is dat verstandig als je staat op de ranglijst waar wij staan? Dat is een lastige afweging", geeft Rovers toe.

Artikel gaat verder onder video

Manhoef is afkomstig uit de jeugdopleiding van Vitesse en maakte vorig seizoen een prima indruk in stadion Gelredome, door negen keer te scoren in 33 Eredivisie-wedstrijden. De zoon van oud-kickbokser Melvin Manhoef stond afgelopen zomer dan ook in de belangstelling van AZ, maar van een transfer kwam het niet. Dit seizoen is hij met vier doelpunten in veertien duels gedeeld clubtopscorer, samen met aanvoerder Marco van Ginkel.

Parry

Het probleem waar Vitesse op dit moment mee wordt geconfronteerd is dat de beoogde nieuwe eigenaar een betaling van 5 miljoen euro niet kan of wil doen, zo weet de ochtendkrant. "Dat geld heeft Vitesse nodig om het dit seizoen uit te kunnen zingen", weet verslaggever Jeroen Kapteijns. De Amerikaan wacht nu al ruim een jaar op groen licht van de KNVB om de club over te mogen nemen van de Rus Valeriy Oyf, maar de licentiecommissie heeft dat nog altijd niet gegeven en de kans lijkt steeds groter te worden dat dat er helemaal niet meer van komt. "De voortekenen zijn heel sterk, dat er geen positief oordeel uit gaat rollen over de overname van Vitesse door Parry, die met het oog daarop klaarblijkelijk zijn knopen aan het tellen is", schrijft Kapteijns.

Plan-B

Als Parry inderdaad niet over de brug komt, dan zou Vitesse eventueel elders een lening kunnen aangaan, maar dat lijkt geen reële optie. Blijft over een 'plan-B', zoals Kapteijns het omschrijft, "waarbij oudgediende Jan Snellenburg mensen met een geel-zwart probeert te enthousiasmeren om financieel bij te springen." Dergelijke vermogende weldoeners zouden echter met 'koudwatervrees' kampen omdat Vitesse, als de overname door Parry en zijn Common Group inderdaad wordt afgekeurd door de KNVB, met een schuld van 15 miljoen euro bij de Amerikaan achterblijft. Dat bedrag moet volgens de krant met een rente van 'meer dan tien procent en de nodige strafboetes bij vertraagde betaling' worden afgelost en wordt dan ook 'een molensteen om de nek van de club'.