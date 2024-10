Van Petr Cech tot Lex Immers: 11 voetballers die later uitblonken in een andere sport

wil zich na zijn voetbalcarrière richten op een andere sport: boksen. Net als zijn vader Melvin Manhoef, die voormalig MMA- en kickbokskampioen is, wil de aanvaller van Stoke City en Jong Oranje de ring in. “Ik wil wereldkampioen worden. Ik geloof dat dat kan”, zei Manhoef. Hij is zeker niet de eerste voetballer wiens ambities en talenten breder reiken dan het voetbal. In dit artikel zetten we voetballers op een rijtje die na hun voetbalcarrière een andere sport beoefenden op respectabel niveau.

Petr Cech - ijshockey

Petr Cech (42) stond te boek als een van de beste keepers van zijn generatie en speelde in de Premier League voor Chelsea en Arsenal. Hij stopte in de zomer van 2019 en debuteerde in oktober van dat jaar als ijshockeykeeper. Zijn club Oxford City Stars verhuurt hem momenteel aan Belfast Giants in Noord-Ierland. Zijn laatste wedstrijd dateert echter al van november 2023.

Tim Wiese - worstelen

Een van de bekendste voorbeelden is Tim Wiese (42). De Duitse keeper maakte in 2016 de overstap van het voetbal naar het worstelen en gaat bij de WWE door het leven als Tim ‘The Machine’ Wiese. De Duitser was als doelman jarenlang actief bij Werder Bremen en verdedigde ook zesmaal het doel bij de nationale ploeg van Duitsland.

Paolo Maldini - tennis

Paolo Maldini (56) debuteerde in juni 2017 als proftennisser op de Aspria Tennis Cup in Milaan. Hij speelde samen met landgenoot Stefano Landonio, maar verloor in de eerste ronde van het duo Tomasz Bednarek en de Nederlander David Pel. Na de nederlaag zei Maldini dat het waarschijnlijk zijn laatste profwedstrijd als tennisser was.

Gabriel Batistuta - polo

Gabriel Batistuta (55) maakte furore bij Fiorentina en de nationale ploeg van Argentinië: met 56 doelpunten in 78 interlands was hij topscorer aller tijden van Argentinië, tot hij in 2016 werd gepasseerd door Lionel Messi. De voormalig aanvaller bleek ook een ander talent te hebben van doelpunten maken. Hij schopte het na zijn voetbalcarrière tot professioneel polospeler in Argentinië. Verder golft hij graag.

Luis Enrique - hardlopen

Luis Enrique (54), de huidige trainer van Paris Saint-Germain, stopte in 2004 als voetballer. Hij was in zijn carrière jarenlang actief voor zowel Real Madrid als FC Barcelona. Om fit te blijven richtte hij zich na het voetballen op hardlopen. Luis Enrique deed mee aan de marathons van New York City (2005), Amsterdam (2006) en Florence (2007). Ook finishte hij in 2007 de Ironman Frankfurt, een triatlon in Frankfurt. Later voltooide hij de Marathon des Sables (2008), een zesdaagse ultraloop van ongeveer 250 kilometer die wordt beschouwd als de zwaarste voettocht ter wereld.

Ilhan Mansiz - kunstschaatsen

Ilhan Mansiz (49) speelde 21 interlands voor Turkije. Op zijn 33ste, nadat zijn voetbalcarrière eropzat, leerde Mansiz kunstschaatsen. Hij won samen met zijn vriendin Olga Beständigova de Turkse editie van Dancing on Ice in 2007. Hij stelde zich vervolgens ten doel om Turkije te vertegenwoordigen op de Olympische Spelen van 2014, maar wist zich samen met zijn vriendin niet te kwalificeren. Zo kwam er een einde van Mansiz' droom om de eerste atleet te worden sinds de Bulgaar Aleksandar Shalamanov die schitterde op WK voetbal én met een andere sport op de Olympische Spelen.

Aleksandar Shalamanov - alpineskiën en volleybal

Zijn naam viel hierboven al: Aleksandar Shalamanov, overleden in 2021 op tachtigjarige leeftijd. De Bulgaar speelde 42 interlands voor Bulgarije en nam deel aan de WK's van 1966 en 1970. Shalamanov was een waar multitalent. Hij deed in 1960 als alpineskiër mee aan de Olympische Spelen en was in 1964 deel van het Olympische volleybalteam, al was hij een reservespeler en maakte hij toen geen minuten op de Spelen.

Andy van der Meijde – kickboksen

Andy van der Meijde (45) heeft een populair YouTube-programma, waarin hij met bekendheden in gesprek gaat in zijn auto, en was de afgelopen jaren als voetbalanalist te zien op tv. Maar hij heeft nog meer passies. Van der Meijde richtte zich na zijn voetballoopbaan op het kickboksen en zou in april 2016 officieel debuteren, maar zijn tegenstander Tarkan Kaygusuz trok zich op het laatste moment terug. Van der Meijde wordt getraind door voormalig vechtsporter Faldir Chahbari.

Bixente Lizarazu - jiujitsu

Ook Bixente Lizarazu (54) ging de vechtsport in. De voormalig linksback, goed voor 97 interlands voor Frankrijk tussen 1992 en 2004 en winnaar van de wereldbeker in 1998, richtte zich op Braziliaans jiujitsu. Hij werd in 2009 Europees kampioen in de Blue Belt Senior 1 Light Division.

Marco van Basten – golf

Wie Marco van Basten (59) regelmatig op tv ziet als voetbalanalist, kan zich niet aan de indruk onttrekken dat hij er andere hobby’s op nahoudt dan voetbal. De voormalig topvoetballer staat graag op de golfbaan is een verdienstelijk golfer. Hij debuteerde in april 2000 in de hoogste afdeling van de Nederlandse Golfcompetitie; op zijn eerste wedstrijd in Sint-Michielsgestel kwam veel pers af. Nooit eerder trok de seizoensopening zoveel aandacht. Tien jaar later deed Van Basten zelfs nog mee aan de KLM Open en aan het Alfred Dunhill Links Championship. San Marco zat in zijn beste dagen met zijn handicap tegen scratch aan. Nu schommelt die handicap rond 5.

Lex Immers – darten

Nog tijdens zijn voetbalcarrière maakte Lex Immers zijn debuut in de Professional Darts Corporation (PDC). Zijn eerste wedstrijden werden in 2016 geen groot succes, want hij werd in allebei de edities van de Unicorn Challenge Tour meteen uitgeschakeld. Eerst was Kevin Dowling met 5-1 te sterk, daarna Paul Cooper met 5-2. In Ook in zijn latere wedstrijden, allemaal in 2016, werd hij met grote cijfers verslagen.