Jong Oranje houdt perfecte score en verslaat ook Jong Zweden overtuigend

Jong Oranje heeft maandag zijn laatste kwalificatieduel voor het komende EK voor jeugdteams gewonnen. Jong Zweden werd in de Goffert met 3-0 verslagen.

Jong Oranje begon met een sterke opstelling aan dit duel. Ajacieden Devyne Rensch en Kenneth Taylor stonden in de basis, net als Ryan Flamingo (PSV), Gjivai Zechiel (Feyenoord) en Ruben van Bommel (AZ). In de eerste helft was het Nederlandse beloftenteam heer en meester. Na twee minuten knikte Emanuel Emegha al de 1-0 binnen, na een heerlijke voorzet van Neraysho Kasanwirjo. Een kwartier later zat de ploeg van Michael Reiziger al op rozen, toen Rav van der Berg de 2-0 aantekende. Een afgeslagen voorzet werd opnieuw ingebracht en de verdediger van Middlesbrough stond op de goede plek. Zechiel viel vervolgens geblesseerd uit, de grote smet op de eerste helft.

In de tweede helft bleef Jong Oranje de bovenliggende partij. Echt afstand van de Zweedse tegenpartij nam het in de 65e minuut. Taylor probeerde voor te zetten, maar via Noah Eile belandde de bal ongelukkig in de eigen goal: 3-0. De Nederlandse equipe creëerde vervolgens nog wat kleine kansen, maar echt noodzaak om volledig voor de aanval te gaan, voelde het team niet meer. Invaller Ernest Poku kreeg nog een flinke kans, maar mikte onvoldoende in de hoek. Ook Jong Zweden kreeg nog enkele mogelijkheden om de score nog wat dragelijker te maken. Het bleef bij 3-0, waardoor Jong Oranje dertig punten in tien kwalificatiewedstrijden heeft behaald. De ploeg van Reiziger kan zich nu, met veel vertrouwen op zak, klaar gaan maken voor het EK van 2025.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

Artikel gaat verder onder video

🔗 'Ik ga niet stil in een hoekje zitten bij Oranje, zo ben ik niet'

Quinten Timber geniet van de interlandperiode met het Nederlands elftal.