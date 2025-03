EK-wedstrijden Jong Oranje niet op het open net te zien: deze zender verwerft exclusieve uitzendrechten

De wedstrijden van Jong Oranje op het EK Onder-21, dat komende zomer in Slowakije wordt gespeeld, zijn niet te zien bij de NOS. Ziggo Sport maakt dinsdagochtend namelijk bekend de exclusieve uitzendrechten voor het toernooi te hebben verworven.

Voorgaande toernooien waren in Nederland via de NOS te zien op het open net, maar daar komt komende zomer verandering in. Alle wedstrijden op het toernooi in Slowakije worden namelijk live uitgezonden op het hoofdkanaal van Ziggo Sport (kanaal 14) en via Ziggo Sport Totaal, waardoor alleen abonnees van de zender toegang hebben. Wie televisie kijkt via een andere aanbieder, zoals KPN of Odido, is net als bij Europese duels van Nederlandse clubs aangewezen op de gratis app Ziggo Sport Free. Via dat kanaal worden alleen de wedstrijden van Jong Oranje en de finale, die op zaterdag 28 juni wordt gespeeld, uitgezonden.

"Het belooft een mooie Oranjezomer te worden", zegt Marcel Beerthuizen, de directeur van Ziggo Sport. "Jong Oranje is een sterk team met talentvolle spelers die al op het hoogste internationale niveau hun kwaliteiten hebben laten zien. En dat geldt ook voor vele andere landen die deelnemen. Wij gaan het hele toernooi uitgebreid in beeld brengen. Alle wedstrijden worden live uitgezonden en we volgen Jong Oranje op de voeten waarbij onze eigen jonge talenten Noa Vahle en Sam van Rooyen een belangrijke rol gaan spelen", aldus Beerthuizen.

Het Jong Oranje van bondscoach Michael Reiziger kende een zeer voorspoedige kwalificatiereeks voor het eindtoernooi in Slowakije. In een poule met Georgië, Zweden, Noord-Macedonië, Moldavië en Gibraltar wonnen de Nederlandse talenten al hun wedstrijden, waardoor Jong Oranje zich foutloos wist te plaatsen voor het EK. Op het eindtoernooi is Jong Oranje ingedeeld in poule D, waarin Finland, Oekraïne en Denemarken de tegenstanders zijn.

