Jong Oranje kent tegenstanders op EK van komende zomer

Jong Oranje weet wie de tegenstanders zullen zijn in de groepsfase van het volgende EK, dat aankomende zomer in Slowakije wordt gehouden. Het team van Michael Reiziger is gekoppeld aan Finland, Denemarken en Oekraïne.

Enkele toplanden worden zo ontlopen; de loting lijkt vrij gunstig voor Jong Oranje. Het is afwachten of het talententeam een vervolg kan geven aan de imponerende kwalificatiereeks, waarbij alle tien duels werden gewonnen. Dat was Jong Oranje nog niet eerder gelukt.

Artikel gaat verder onder video

De laatste jaren speelden Finland, Denemarken en Oekraïne niet tegen Jong Oranje, waardoor het iets onduidelijker is hoe de niveauverschillen liggen. Het EK begint komende zomer op 11 juni, de finale wordt gespeeld op de 28e van diezelfde maand.

Poules:

Groep A: Spanje, Italië, Slowakije, Roemenië;

Groep B: Engeland, Duitsland, Slovenië, Tsjechië;

Groep C: Portugal, Frankrijk, Polen, Georgië;

Groep D: Nederland, Denemarken, Finland, Oekraïne.

