'Ik ga niet stil in een hoekje zitten bij Oranje, zo ben ik niet'

geniet van de interlandperiode. De 23-jarige middenvelder van Feyenoord, die vrijdag tegen Hongarije (1-1) zijn basisdebuut beleefde, toont bij Oranje dezelfde bravoure als bij Feyenoord. “Ik ben geen type dat stil in een hoekje gaat zitten, dat zit niet in mijn karakter”, vertelt hij in een interview met het Algemeen Dagblad.

“Ik vind het leuk om hier te zijn. Het is leuk om mezelf te mogen meten op dit niveau. Ja, echt leuk”, zegt Timber, die zich bewust is van de forse concurrentie op het middenveld. Dat hij nu de kans krijgt, komt mede door de blessures van Frenkie de Jong, Teun Koopmeiners, Jerdy Schouten en Joey Veerman. “Het is dringen, er zijn heel veel goede middenvelders. Maar het team wordt gebouwd nu. Ik wil daar bij zijn.”

Artikel gaat verder onder video

“Op de trainingen geniet ik er al van dat het niveau hoger is dan ik gewend ben - en ik ben fantastisch opgevangen. Dit is zo’n goede groep wat dat betreft. Het voelt echt als een eer om hier te zijn”, vervolgt Timber, die het niet als problematisch ervaart om twee wedstrijden in korte tijd te spelen. Maandag wordt hij aan de aftrap verwacht tegen Duitsland. “Zeker niet. Ik ben er klaar voor, daar zal het niet aan liggen.”

'Niveau anders dan de Eredivisie'

“Iedere wedstrijd die ik op dit niveau mee kan pakken, is geweldig om mee te maken. In de Champions League maak ik het nu ook mee met Feyenoord, maar in de Eredivisie is het niveau wel echt anders, dat is gewoon zo”, geeft Timber toe. “Van topwedstrijden spelen word je alleen maar beter. Dit smaakt naar meer.”

Zou je Quinten Timber opstellen bij Oranje als iedereen fit is? Laden... 70.4% Ja 29.6% Nee 108 stemmen

