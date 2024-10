Vermoedelijke opstelling Oranje: Koeman voert twee wijzigingen door en wijst nieuwe aanvoerder aan

Het Nederlands elftal werkt met een fitte selectie toe naar de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland. Van blessures en pijntjes is zover bekend geen sprake, maar Ronald Koeman moet wel een vervanger aanwijzen voor de geschorste Virgil van Dijk. In dit artikel vind je de vermoedelijke opstelling van Oranje.

Voor het eerst sinds dertig interlands ontbreekt Van Dijk bij Oranje. De aanvoerder kreeg vrijdag tegen Hongarije (1-1) een rode kaart en is de daaropvolgende ochtend naar huis gegaan. Koeman kan ervoor kiezen om Matthijs de Ligt een basisplaats geven of Micky van de Ven door te schuiven van de linksbackpositie naar het centrum. De tweede optie lijkt het meest waarschijnlijk. De linksbackpositie wordt dan vermoedelijk ingenomen door Jorrel Hato; het alternatief voor Koeman is Ian Maatsen.

Verder wordt voorin één wijziging verwacht. Het lijkt logisch dat Brian Brobbey de voorkeur krijgt boven Joshua Zirkzee in de spitspositie, nadat Brobbey vorige maand een sterke wedstrijd speelde tegen Duitsland. Afgezien van de entree van Van de Ven en Brobbey worden geen wijzigingen verwacht bij het Nederlands elftal.

Wie neemt aanvoerdersband over?

Wel wordt het interessant om te zien wie Koeman als aanvoerder aanwijst, nu Van Dijk ontbreekt. De Telegraaf ziet Stefan de Vrij, de meest ervaren international bij Oranje met 71 interlands, als belangrijke kandidaat.

Vermoedelijke opstelling Nederlands elftal: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van de Ven, Hato; Gravenberch, Reijnders, Timber; Simons, Brobbey, Gakpo.

Vermoedelijke opstelling Duitsland

Duitsland moet het stellen zonder Marc-André ter Stegen, Jamal Musiala, Niclas Füllkrug en Kai Havertz, terwijl Toni Kroos, Thomas Müller, Manuel Neuer en Ilkay Gündogan na het EK hun afscheid aankondigden bij de nationale ploeg.

Onder de lat lijkt bondscoach Julian Nagelsmann een wijziging door te voeren. Nadat Alexander Nübel tegen Bosnië en Herzegovina de kans kreeg, lijkt de keuze tegen Nederland op Oliver Baumann te vallen. De doelman van TSG Hoffenheim kan zodoende op 34-jarige leeftijd debuteren in Oranje. Op het middenveld is mogelijk een plek voor Bayern München-speler Aleksandar Pavlovic, die tegen Bosnië en Herzegovina op de bank zat.

Vermoedelijke opstelling Duitsland: Baumann; Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt; Andrich, Pavlovic; Gnabry, Undav, Wirtz; Kleindienst.

Wat verwacht je van Duitsland - Nederland? Laden... 34.8% Winst Duitsland 30.4% Gelijkspel 34.8% Winst Nederland 991 stemmen

