'Het zou heel raar zijn als Koeman hem tegen Duitsland op de bank zet'

Het zou logisch zijn als Jorrel Hato maandagavond als linksback mag starten in het Nederlands elftal, dat in het kader van de Nations League in en tegen Duitsland speelt. Dat is althans de mening van Valentijn Driessen, die vertelt waarom de speler van Ajax de voorkeur zou moeten krijgen boven Aston Villa-speler Ian Maatsen.

Koeman moet sowieso puzzelen met zijn achterhoede. Aanvoerder Virgil van Dijk kreeg vrijdagavond tegen Hongarije (1-1) immers een rode kaart en is derhalve geschorst voor de confrontatie met Die Mannschaft in München. De bondscoach was sowieso al van plan Micky van de Ven, tegen de Hongaren nog linksback, maandag in het centrum te posteren. Over de daardoor vrijgekomen positie links achterin deed de keuzeheer nog geen mededelingen.

In een video-item van De Telegraaf spreekt Driessen de verwachting uit dat Hato tegen de Duitsers zijn allereerste basisplaats in Oranje zal gaan krijgen. "Daar liet Koeman zich niet nadrukkelijk over uit, maar hij gaf wel aan dat de keuze zou gaan tussen die twee (Hato en Maatsen, red.). Hato is ook ingevallen als linksback, vlak voor het einde. Dus dan denk je: die krijgt de voorkeur. Daar komt bij dat Hato al vanaf het begin van de selectie zat en dat Maatsen er pas later bij is gekomen. En Maatsen speelt ook niet alles bij Aston Villa, is voornamelijk invaller, en Hato speelt alle wedstrijden. Dan zou het heel raar zijn als je Hato op de bank zet en Maatsen erin", zegt de chef voetbal van de ochtendkrant.

Toch ziet Driessen ook een reden voor Koeman om Maatsen, al dan niet als invaller, tóch speelminuten te gunnen tegen de Duitsers. "Aan de andere kant: Maatsen loopt al een tijdje mee bij het Nederlands elftal. Ook op het EK kwam hij er op het allerlaatste moment erbij. Maar hij heeft nog geen enkele minuut gespeeld, dus misschien krijgt hij de kans om in de tweede helft of in de slotfase te spelen. Die jongen komt iedere keer naar het Nederlands elftal. Dan kun je zeggen: 'Je komt ook voor de eer', maar niet altijd om op de bank te zitten", aldus de journalist.

Van Halst sluit zich aan bij Driessen: 'Maatsen verdedigend wat minder'

Bij Ziggo Sport komt Jan van Halst tot dezelfde conclusie als Driessen. Ook de oud-speler van onder meer FC Twente en Ajax zou Hato boven Maatsen verkiezen: "Het meest logische is om Van de Ven naar het centrum te halen, Hato zou ik dan linksback zetten", zegt de analist, die vervolgens uitlegt dat Van de Ven met zijn snelheid zou kunnen inschuiven tegen de Duitsers, die Nederland naar zijn verwachting meer ruimte zullen geven dan de Hongaren dat deden. Hato zou in dat geval de positie van Van de Ven in het centrum over kunnen nemen. "Maatsen is beresterk, maar ik vind hem verdedigend wat minder. En je speelt tóch tegen Duitsland", aldus Van Halst.

