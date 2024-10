Ronald Koeman bekijkt één fragment vol ongeloof terug in de studio: 'Ik begrijp het niet'

Ronald Koeman heeft grote twijfels over de beslissingen van scheidsrechter Lukas Fähndrich. De bondscoach van het Nederlands elftal vindt dat Hongarije een rode kaart had moeten krijgen in de tweede helft, terwijl hij het overdreven vindt dat met rood van het veld gestuurd werd.

Als verslaggever Jeroen Stekelenburg begint over de rode kaart die aanvoerder Van Dijk van de Zwitserse arbiter kreeg, uit Koeman zijn frustraties over het optreden van de leidsman: "Het was frustrerend. Ik begrijp het ook niet", zegt Koeman over de eerste gele kaart van Van Dijk: "Want volgens mij mag een aanvoerder bij een scheidsrechter protesteren en is de overtreding op Malen er een die goed is voor een rode kaart. Er is totaal geen intentie om de bal te spelen", ziet Koeman bij het terugkijken van de beelden. De tweede gele kaart voor Van Dijk vond de bondscoach overigens terecht.

De gelijkmaker van Denzel Dumfries geeft Koeman uiteindelijk nog wel een goed gevoel, al baalt hij van het optreden van zijn ploeg in de eerste helft: "Als je met een man minder komt, dan ben je opgelucht dat je nog de 1-1 maakt. Ik had er na de rust wel het geloof in. Ik vond dat we toen beter speelden dan in de eerste helft, maar het was allemaal net niet. Ik had wel het idee dat we gingen scoren, maar toen je dan ook nog achter komt... wordt het extra moeilijk. Ze hebben het goed gedaan", zegt de bondscoach over de Hongaren.

Koeman vond echter dat Oranje de thuisploeg hielp, aangezien het aan de linkerkant niet goed stond tussen Micky van de Ven en Cody Gakpo. "In de rust gaf ik aan wat we beter moesten doen aan de linkerkant, want Cody Gakpo moest meer aan de zijkant gaan spelen. Dan moet je natuurlijk heel geconcentreerd blijven. We wisten dat we heel geduldig moesten zijn, maar we waren zeker niet balvast genoeg in de laatste fase van de aanval", besluit de bondscoach.

Vind jij dat Hongarije een rode kaart had moeten krijgen? Laden... 87.6% Ja, zeker 12.4% Nee, dat niet 896 stemmen

