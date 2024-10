Ronald Koeman zorgt voor complete verbijstering en ligt onder vuur: 'Dit is onbegrijpelijk'

Ronald Koeman heeft vrijdagavond met zijn wisselbeleid voor verbazing gezorgd bij de supporters van het Nederlands elftal. De bondscoach besloot om in de 75ste minuut van de wedstrijd zijn eerste wijziging door te voeren, wat in de ogen van supporters véél te laat is geweest.

Het Nederlands elftal had vrijdagavond enorm veel balbezit tegen de stugge Hongaren, maar had moeite om door de defensie heen te spelen. Het ontbrak aan wat creativiteit, waardoor supporters ook opkeken van het feit dat Koeman besloot om pas in minuut 75 in te grijpen. Toen kwamen Brian Brobbey, Guus Til en Donyell Malen als eerste frisse krachten binnen de lijnen tegen Hongarije.

"Onbegrijpelijk dat je zo lang wacht met wisselen", schrijft een supporter van Oranje op X. Een ander gebruikt kritischere woorden over de bondscoach: "Koeman heeft het niet en gaat het ook niet meer krijgen. Had al lang gewisseld moeten hebben. Beter gezegd, hij had in de rust al moeten wisselen", valt er te lezen. "Waarom nu pas wisselen en iets proberen?", vraagt een ander zich af.

