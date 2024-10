Van der Vaart ziet na 22 minuten 'schrijnende beelden' in Boedapest

Rafael van der Vaart is niet te spreken over het spel van het Nederlands elftal in de eerste helft van de wedstrijd tegen Hongarije. Ondanks een overwicht aan balbezit – liefst 84 procent – creëerde Oranje zelf geen echte kansen. De enige mogelijkheid was een indirecte vrije trap, waar geen doelpunt uit voortkwam.

Hongarije groef zich de hele eerste helft in en bleek dodelijk in de tegenaanval. Roland Sallai maakte in de eerste helft het enige doelpunt. “Je kunt zeggen: ‘Het is heel vervelend om tegen zo’n ploeg te spelen.’ Maar als je het goed doet, kan het ook heel lekker zijn. Je hebt veel de bal en je kunt in de wedstrijd komen.” Dat lukte Oranje echter niet. De ploeg van Ronald Koeman vond geen opening in de hechte Hongaarse achterhoede. “Als je ziet hoe Hongarije staat opgesteld, moet je heel snel van kanten wisselen. Maar doordat Dumfries de hele wedstrijd zo diep staat, heb je helemaal niks aan hem.”

© NOS. Rafael van der Vaart vindt dat Denzel Dumfries minder diep moet staan.

Van der Vaart toont beelden uit de 23ste minuut, waarop te zien is dat Oranje de bal rondtikt, in de zoektocht naar een opening. Dumfries staat van alle Oranje-spelers het diepst op het veld. In de ruimte achter hem, aan de rechterflank, is niemand aanspeelbaar. “Dumfries moet veel verder terug staan, dan kun je spelers overslaan. Je moet gewoon weer met vier verdedigers gaan opbouwen”, adviseert Van der Vaart.

Het rondspelen van de bal noemt de NOS-analist ‘helemaal schrijnend’. “Dit is gewoon een tempo te laag. Je moet de bal laten gaan. Twee keer raken. Dribbelen heb je niets aan in deze wedstrijd.”

