Valentijn Driessen wijst opvallende schuldige aan voor tegentreffer Oranje

had de openingstreffer van Roland Sallai in het Nations League-duel tussen Hongarije en Nederland moeten voorkomen, zo vindt Valentijn Driessen. Volgens de journalist stond de middenvelder te slapen, terwijl hij door alert te zijn had kunnen ingrijpen bij de tegentreffer.

Oranje kwam in Boedapest na ruim een half uur op achterstand. Tijjani Reijnders leed balverlies, waarna Zsolt Nagy de bal op Sallai kon geven, die bij de tweede paal kon binnenprikken. Volgens Pierre van Hooijdonk waren het Reijnders, Ryan Gravenberch en Bart Verbruggen die er niet goed uitzagen bij het tegendoelpunt, maar Driessen houdt er dus een andere lezing op na.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Hongaarse bondscoach is eerlijk na clash tegen Nederland: 'Ik vind dit niet leuk'

“Timber miste de urgentie in de Puskas Arena toen het erop aankwam”, schrijft de journalist in De Telegraaf. Driessen zag dat Timber na het balverlies van Reijnders ‘terug sjokte’. “In plaats van vol aan te zetten om het Hongaarse gevaar in de counter te neutraliseren. Met die apathische houding degradeerde strijder Timber zich tot toeschouwer bij de Hongaarse openingstreffer. Terwijl hij door alert te reageren het doelpunt van Sallai had kunnen en moeten voorkomen.”

LEES OOK: Dumfries kan leven met punt tegen Hongarije: ‘Ik denk dat we het uitstekend hebben gedaan’

Timber moet vrezen voor basisplaats

Hoewel hij Timber verder erg goed vond spelen, denkt Driessen dat het moment bij de goal hem nog gaat blijven achtervolgen. “Dat ene cruciale moment van slaapwandelen is waarop je wordt afgerekend op het niveau van Oranje.” De journalist denkt dan ook dat de middenvelder moet vrezen voor zijn basisplaats. “Helemaal met de wetenschap dat ook het kwartet afwezige kwaliteitsspelers aast op een plaatsje in de middenlinie van Koeman”, doelt hij op Frenkie de Jong, Teun Koopmeiners, Jerdy Schouten en Joey Veerman.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Uniek moment bij Hongarije - Nederland: 'Dit zie je in het moderne voetbal zelden!'

Een zeer opvallend moment in de wedstrijd tussen Hongarije en Nederland.