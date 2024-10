Dumfries kan leven met punt tegen Hongarije: ‘Ik denk dat we het uitstekend hebben gedaan’

is al met al tevreden met het punt dat het Nederlands elftal vrijdagavond behaalde in het Nations League-duel tegen Hongarije (1-1). De rechtsachter van Oranje, die de aanvoerdersband overnam van Virgil van Dijk na diens rode kaart, benadrukt ook dat de ploeg in de tweede helft meer energie toonde dan in de eerste helft.

“Ik denk dat als je naar het verloop van de wedstrijd kijkt, dan is het wel een avond om het punt te koesteren”, reageert hij in gesprek met Jeroen Stekelenburg van de NOS. “In de eerste helft hadden we te weinig energie en te weinig duelkracht.”

Dumfries blikt ook terug op de speelwijze van Hongarije. “Ze houden de lijnen kort op elkaar, ze willen het midden dichthouden. De omschakeling, waarin we een keer balverlies leden terwijl we dachten te kunnen counteren, toen waren zij weg en maakten ze de 1-0. De tweede helft herstellen we ons goed.”

Stekelenburg constateerde dat er in de tweede helft veel meer energie was bij het Nederlands elftal, iets wat Dumfries beaamt. “De eerste helft begonnen we wat flets. De tweede helft zag je dat we gelijk met energie speelden. Veel beweging, diepte achter hun laatste lijn. Dan zie je dat we gewoon gevaarlijker zijn en dat lieten we de eerste helft na”, erkent hij.

“Als je ziet op welk moment zij de 1-0 maken, dan weet je dat het lastiger gaat worden”, beseft Dumfries. “Dan weet je dat ze nog meer naar achteren gaan hangen en je nog meer gefocust moet zijn in je balbezit. Maar goed, in de tweede helft deden we het goed. Uiteindelijk is de 1-1 terecht.”

Dumfries tevreden met veerkracht Oranje

Dumfries looft in ieder geval de veerkracht van Oranje, nadat de ploeg met tien man kwam te staan na de rode kaart van Van Dijk. “Fantastisch hoe wij dat doen met z’n allen. In mijn optiek was het geen terechte tweede gele kaart van Virgil, volgens mij raakt hij de bal. Maar goed, dat is een beslissing van de scheids. Maar ja, complimenten naar de ploeg hoe wij ons daarna staande houden en hoe wij proberen te vechten voor het punt. Dat is de manier waarop je succesvol wordt.”

Dumfries redt punt voor Nederlands elftal

Na de rode kaart van Van Dijk maakte Dumfries de gelijkmaker uit een vrije trap van Cody Gakpo. “Goede voorzet van Cody, goede vrije trap. Ik kop hem denk ik goed in. Ik ben blij dat ik vandaag een goal maak, maar goed je gaat hier natuurlijk voor drie punten naartoe”, aldus Dumfries, die ook terugblikt op de hectische slotfase.

“Het is zeker wel billenknijpen omdat er ook wel wat wissels plaatsvonden. Dan is het een zaak om zo gefocust mogelijk te blijven. Ik denk dat we dat uitstekend gedaan hebben en het punt over de streep hebben getrokken. Als je kijkt naar het verloop van de wedstrijd kan ik leven met het punt”, besluit Dumfries.

