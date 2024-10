Walging over manier van spelen van Hongarije: ‘Ze gaan voor het Nations League-record’

De speelwijze die Hongarije hanteert in de Nations League-wedstrijd tegen Nederland wordt niet gewaardeerd. De thuisploeg heeft tegen Oranje veel overtredingen nodig, tot ergernis van velen op X, waaronder journalist Maarten Wijffels. Hij denkt dat Hongarije een poging doet om het Nations League-record overtredingen maken te verbreken.

Hongarije creëerde in de openingsfase van het duel iets meer kleine kansjes dan het Nederlands elftal, maar verder is het vooral tegenhouden wat de Hongaren doen. Daarbij maakt de ploeg veel overtredingen, zo viel ook commentator Avram Avsaroglu op. “Alweer een overtreding en nu is de maat vol bij Lukas Fähndrich: geel voor Varga. Het is de dertiende minuut van de wedstrijd en het is de zevende overtreding al van de Hongaren”, luidde zijn veelzeggende commentaar. Na 32 minuten spelen kwam Hongarije tegen de verhouding in wel op een 1-0 voorsprong door een treffer van Roland Sallai.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Oranje-fans zien schandalige vertoning in Hongarije: 'Respectloos, dit kan écht niet'

Ook Wijffels ziet dat de thuisploeg in de Puskás Aréna met het mes tussen de tanden speelt. “Hongarije gaat voor het Nations League-record overtredingen maken. De schrik zit er flink in na 34 tegengoals in de laatste zes duels met Nederland. Zoals verwacht iedereen terug en tegenhouden maar.”

Volg Hongarije - Nederland in ons liveverslag!

Hongarije gaat voor t Nations Leaguerecord overtredingen maken. De schrik zit er flink in na 34 tegengoals in de laatste zes duels met Nederland. Zoals verwacht iedereen terug en tegenhouden maar. — Maarten Wijffels (@m_wijffelsAD) October 11, 2024 Serieus al 4x geel moeten hebben die hongaren😂 precies waarom interland voetbal irritant is. Clubs zien letterlijk hun basisspelers de ene naar de andere schop krijgen. #honned — 𝙱̷ 𝚛 𝚒 𝚊 𝚗 𝚘 𝚘 𝚛 𝚍 (@IntroBrian) October 11, 2024 Eindelijk geel. Kut Hongaren. Kut overtredingen man. #hunNED #honNED — Romy⚽️🤘🏼 (@missxromy2) October 11, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Brobbey lacht om kritiek Van Basten: 'Hij blíjft maar over me praten'

Brian Brobbey kan lachen om de aanhoudende kritiek van Marco van Basten.