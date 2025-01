Droomtransfer voor Ezechiel Banzuzi (Jong Oranje) van 13 miljoen euro

gaat deze maand waarschijnlijk een zeer fraaie transfer maken. De negentienjarige middenvelder van OH Leuven en Jong Oranje is dicht bij een lucratieve overstap naar AS Monaco.

Banzuzi is bezig aan zijn tweede seizoen in dienst van OH Leuven, dat in de zomer van 2023 ongeveer 1,2 miljoen euro betaalde om de in Zwijndrecht geboren middenvelder los te weken bij NAC Breda. Hij maakt een stormachtige ontwikkeling door - Banzuzi was dit seizoen in 21 officiële wedstrijden voor OH Leuven goed voor 2 doelpunten en 5 assists – en kan zich nu opmaken voor een fraaie transfer.

Voetbal International en Soccernews melden maandagavond laat dat AS Monaco op poleposition staat om Banzuzi te strikken. De club uit de Ligue 1 is vrijwel zeker akkoord met OH Leuven over een transfersom van maximale dertien miljoen euro, inclusief bonussen. De Nederlands jeugdinternational, die ook over de nationaliteit van Congo beschikt, kan tot medio 2030 tekenen in het Franse prinsdom.

West Ham United zou overigens ook nog in de race zijn voor de viervoudig international van Jong Oranje. De Engelse club hoopt de deal naar verluidt te kapen.

Mocht Banzuzi deze maand daadwerkelijk een transfer maken, dan profiteert NAC daar ook van. De club uit Breda heeft een doorverkooppercentage van 12,5 procent bedongen, zo klinkt het.

