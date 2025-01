Banzuzi ziet droomtransfer in rook opgaan, Premier League lonkt nog wel

De transfer van naar AS Monaco is van de baan, dat meldt Joost Blaauwhof van Voetbal International op X. De negentienjarige middenvelder van het Belgische Leuven had zelf al een akkoord met de Monegasken. Het is niet duidelijk waarom de deal geklapt is.

Nu een transfer naar AS Monaco voor Banzuzi niet meer aan de orde is, betekent dat niet dat de middenvelder niet alsnog een transfer zal maken. De jeugdinternational mag zich namelijk ook nog altijd verheugen op de belangstelling van West Ham United. De Engelse club, die momenteel veertiende staat in de Premier League, had enkele weken terug al de hoop om de deal te kapen.

Blaauwhof meldt dat The Hammers er ook al even uit zijn met Banzuzi, maar dat ze nog niet door hebben gepakt bij Leuven. West Ham United zou een eerste bod hebben uitgebracht, maar een tweede bod is er volgens ingewijden nog niet. Naar verluidt verlangt OH Leuven een bedrag van dertien miljoen euro voor de viervoudig international van Jong Oranje.

Banzuzi is bezig aan zijn tweede seizoen in dienst van OH Leuven, dat in de zomer van 2023 ongeveer 1,2 miljoen euro betaalde om de in Zwijndrecht geboren middenvelder los te weken bij NAC Breda. In België maakt Banzuzi een stormachtige ontwikkeling door. Zo was de middenvelder dit seizoen in 21 officiële wedstrijden voor OH Leuven goed voor 2 doelpunten en 5 assists.

