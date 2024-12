'Ruud van Nistelrooij laat oog vallen op Jong Oranje-talent'

Het Leicester City van trainer Ruud van Nistelrooij wil zich gaan versterken met . Volgens Voetbal International heeft de club van de Nederlandse oefenmeester een 'forse aanbieding' gedaan aan de middenvelder van OH Leuven. Wel hebben The Foxes concurrentie van onder meer Brighton & Hove Albion.

Banzuzi maakte in de zomer van 2023 de overstrap van NAC Breda naar OH Leuven. In België is de negentienjarige middenvelder onomstreden. Zo kwam de beresterke Banzuzi in zijn eerste seizoen tot veertig officiële wedstrijden voor OH Leuven. Ook dit seizoen is de jongeling een onbetwiste basisspeler.

Op 10 oktober debuteerde Banzuzi onder Michael Reiziger bij Jong Oranje tegen de leeftijdsgenoten van Jong Mexico. Inmiddels heeft de middenvelder vier interlands voor Jong Oranje achter zijn naam staan, waarin hij een goede indruk heeft achtergelaten. Zo meldt VI dat de negentienjarige fysiek sterke middenvelder indruk wist te maken op Britse scouts. "

Het medium schrijft dat Banzuzi door zijn brute, fysieke kracht in combinatie met zijn grote loopvermogen in een interessante optie is voor clubs uit de Premier League. Bovendien heeft Banzuzi op jonge leeftijd al ruim honderd wedstrijd in het betaalde voetbal achter zijn naam staan.

Flink wat concurrentie voor Banzuzi

Leicester City, dat onder dezelfde eigenaar valt als Leuven, heeft inmiddels een bod neergelegd bij de Belgische club voor Banzuzi. De concurrentie is echter flink. Zo zijn er andere clubs die ook een bod hebben neergelegd en is er nog meer concurrentie vanuit de Premier League. Brighton & Hove Albion zou Banzuzi ook op de korrel hebben, net als een nog onbekende Engelse club. Daarnaast zijn er clubs uit de Premier League die zich hebben gemeld. Leuven zal Banzuzi niet zonder slag of stoot laten gaan. Naar verluidt mikken de Belgen op een bedrag van twaalf tot vijftien miljoen euro.

NIEUWS: Er lonkt een absolute droomtransfer voor Ezechiel Banzuzi. Middenvelder van OH Leuven & Jong Oranje geniet concrete interesse van meerdere Premier League-clubs. Oa. Leicester City heeft een fors bod gedaan, maar er is flinke concurrentie voor The Foxes🦊. Zo meer @VI_nl pic.twitter.com/9E3lQznQoD — Joost Blaauwhof (@joost_blaauwhof) December 7, 2024

