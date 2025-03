Van Nistelrooij verliest controle bij Leicester: ‘Spelers doen wat ze zelf willen’

Ruud van Nistelrooij heeft de spelersgroep van Leicester City niet goed onder controle, zo blijkt uit een reconstructie van The Telegraph. Eén van de spelers van The Foxes heeft er, zonder toestemming van de club, een gewoonte van gemaakt zijn hond uit te laten op het trainingscomplex.

Van Nistelrooij begon in december als trainer van Leicester City, nadat hij niet mocht aanblijven bij Manchester United na het ontslag van Erik ten Hag. Onder de Nederlander draait de Engelse kampioen van 2016 echter nog altijd niet zoals gewenst. Met nog elf duels te spelen staan The Foxes met zeventien punten op plek negentien, vijf punten onder de veilige zeventiende plek.

Waar het op het veld dus niet loopt voor Van Nistelrooij en zijn mannen, heeft de trainer zijn spelersgroep buiten het veld ook nauwelijks onder controle, zo stelt The Telegraph. Routinier Jannik Vestergaard woont in Londen en reist iedere dag naar het trainingscomplex in Leicester, maar vertrok iedere dag direct na de training om snel naar huis te kunnen. Van Nistelrooij heeft van hem en enkele anderen geëist dat ze meer tijd op de club doorbrengen.

Om dat te faciliteren, mag Vestergaard gebruikmaken van de accommodatie bij het trainingscomplex. Hij brengt echter ook regelmatig zijn hond met zich mee, die hij vervolgens in de buurt van de trainingsvelden uitlaat. Dat is volgens de krant absoluut niet de bedoeling. Vestergaard zou één keer toestemming hebben gehad zijn hond mee te nemen, aangezien zijn familie in Londen niet thuis was en er dus niemand was om het huisdier te verzorgen. Daarnaast zou hij al enkele keren aan medewerkers van Leicester City hebben gevraagd op de hond te passen tijdens de trainingen. “Dat zorgde voor verbazing en werd gezien als een indicatie dat er een cultuur heerst waarin sommige spelers het gevoel hebben dat ze kunnen doen wat ze willen”, klinkt het in de krant.

Ruzie tussen spelersgroep en Barry-Murphy

Onlangs zouden Van Nistelrooij en zijn assistent Brian Barry-Murphy ook nog zijn geclasht met de spelersgroep. Voorafgaand aan het duel met Brentford (4-0 verlies) besloot de trainer namelijk een systeem te hanteren waarop de spelers niet waren voorbereid of hadden getraind. De assistent van Van Nistelrooij zou de selectie vervolgens hebben verweten niet naar de instructies te luisteren, waarvan ze zelf beweerden deze niet te begrijpen. Een dag later heeft Barry-Murphy zijn excuses aangeboden.

