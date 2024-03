Van Polen hard na arbitrale blunder: 'Dan moet je echt ander werk gaan zoeken'

kan niet begrijpen hoe PEC Zwolle geen penalty kreeg tegen Fortuna Sittard (3-1 voor Fortuna). Na een voorzet van Eliano Reijnders kreeg Mitchell Dijks de bal op zijn hand, maar de scheidsrechter en de VAR zagen er niks in.

Tijdens Voetbalpraat op ESPN gaf Van Polen aan flink verbaasd te zijn door de beslissing. “Een penalty, ja of nee, daar kun je altijd discussie over voeren. Dat geldt ook voor het moment met Boadu. Maar in mijn optiek kun je als VAR niet zeggen dat dit geen hands was. Ik vond het zó bijzonder.”

Artikel gaat verder onder video

Leo Driessen probeerde het arbitrale team toch wat te beschermen. “Je kunt ook wel een blinde vlek hebben. Ik denk niet zij bewust zullen zeggen: ‘Hee, het is een handsbal, maar we geven hem expres niet.” Van Polen vindt echter dat elke VAR dit gewoon had moeten zien.“Ze zitten er met zijn tweeën en zullen dat moment honderd keer kijken. Dan is het toch heel bijzonder dat je dat niet ziet, als iedereen het bijna direct ziet. Als je dat niet ziet, dan moet je echt ander werk gaan zoeken. Dat vind ik echt."

Driessen ziet dat de VAR tevens een verandering in de reacties bij spelers en coaches heeft teweeggebracht. "Tegenwoordig, als een club onrecht wordt aangedaan, dan is de wereld te klein en moet dat dagenlang worden besproken. Onbegrijpelijk dit, onbegrijpelijk dat. Het lijkt tegenwoordig zo lastig pech of verlies te accepteren. Maar dat hoort er echt bij."

Bram van Polen stelt een verandering in het gebruik van de VAR voor. “Ik vind dat je de scheidsrechter ook voor twijfelgevallen naar het scherm moet roepen. Dan kun je het naderhand ook uitleggen aan spelers bijvoorbeeld. Als de scheids bij zijn keuze blijft, is het ook gewoon klaar.”