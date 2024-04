Arne Slot spreekt video in voor Bram van Polen en geint over drie seizoenen bij PEC Zwolle

Arne Slot heeft een videoboodschap opgenomen voor , die op woensdagmiddag bekendmaakte te stoppen met voetballen na dit seizoen. Na achttien jaar voor PEC Zwolle gespeeld te hebben, maakt Van Polen een einde aan zijn carrière als profvoetballer. Slot, die momenteel in de belangstelling staat van Liverpool, heeft goede woorden over voor Van Polen.

“Goedemiddag, hier vanuit Rotterdam. Dat klinkt gek voor iemand die achttien jaar in het eerste elftal van Zwolle heeft gespeeld, maar hier in Rotterdam heb jij waarschijnlijk je allermooiste moment als profvoetballer meegemaakt, waar jullie het met Zwolle voor mekaar kregen om met 5-1 van Ajax te winnen. Ik denk dat ik namens jou spreek als ik zeg dat dát jouw allermooiste moment is in je Zwolse periode. Maar achttien jaar betaald voetbal is ook écht een prestatie.

Artikel gaat verder onder video

Slot kan het niet laten om Van Polen nog even te vertellen wat hij voor hem heeft kunnen betekenen. “Voor de mensen die het niet weten, we hebben ook nog een tijdje samengespeeld, en daarom probeer ik de mensen uit te leggen waarom het achttien jaar vol te houden was voor jou. In de drie jaar dat wij namelijk samen hebben gespeeld, is bijna al het loopwerk, dat verricht moest worden, door mij gedaan voor jou. Dat zijn nou net die drie jaren die jij aan jouw carrière hebt kunnen toevoegen.”

