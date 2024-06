Geen Veerman of Koopmeiners: ‘Verwacht hem maar naast De Jong, Koeman heeft hoge verwachtingen'

Marcel van der Kraan verwacht dat bij het Nederlands elftal op het middenveld een koppeltje gaat vormen met . De voormalig AZ-speler heeft een geweldig seizoen bij AC Milan achter de rug en liet zich tijdens de voorgaande interlandperiodes al gelden in Oranje. Van der Kraan verwacht dat Reijnders tijdens het Europees Kampioenschap in Duitsland de voorkeur krijgt boven Joey Veerman en Teun Koopmeiners.

Het is in het afgelopen jaar heel hard gegaan met Reijnders. De Zwollenaar verdiende vorig jaar na een sterk seizoen bij AZ een toptransfer naar AC Milan, dat negentien miljoen euro voor hem overmaakte naar Alkmaar. Een koopje, bleek al snel. Reijnders speelde zich vrijwel meteen in de basis en gaf zijn plek ook niet meer uit handen. Hij kwam tijdens zijn eerste seizoen in Italië in vijftig wedstrijden in actie, goed voor vier doelpunten en evenveel assists. In de tussentijd debuteerde hij in het Nederlands elftal en maakte hij in maart tegen Schotland op prachtige wijze zijn eerste interlandtreffer.

Artikel gaat verder onder video

Van der Kraan heeft hoge verwachtingen van Reijnders. “Geen enkele speler in de Nederlandse selectie heeft een spectaculairder seizoen gehad dan Tijjani Reijnders”, zo schrijft de verslaggever van De Telegraaf voor de teamgids van het EK in Duitsland van Het Nieuwsblad. “De 25-jarige is plotseling uitgegroeid tot een ster op het middenveld bij Milan en heeft ook internationaal naam gemaakt. Oké, hij kwam niet helemáál uit het niets - maar je kunt gerust zeggen dat zijn transfer van AZ naar Milan voor negentien miljoen euro afgelopen zomer onder de radar bleef. Hoe moet zijn voormalige club FC Twente zich wel niet voor zijn hoofd slaan dat het hem in 2016 liet gaan uit de jeugdacademie”, zo klinkt het.

Reijnders streek via FC Twente en amateurclub CSV’28 neer bij PEC Zwolle, dat hem in 2017 zag vertrekken naar AZ. Na een verhuurperiode bij RKC Waalwijk duurde het nog even voordat Reijnders onomstreden werd in Alkmaar, maar in het seizoen 2022/23 was hij dé uitblinker. “Reijnders gaf niet op en vocht zich naar de top, via kleinere clubs als PEC Zwolle en RKC Waalwijk. Hij tekende een vijfjarig contract bij Milan en heeft enkele spectaculaire afstandsschoten gescoord. Ronald Koeman heeft hoge verwachtingen van Reijnders. Verwacht hem maar in de basisopstelling naast spelverdeler Frenkie de Jong”, zo leest het.

Haalt De Jong de eerste groepswedstrijd?

Reijnders sloot wegens verplichtingen met zijn club AC Milan pas later aan bij het Nederlands elftal, waardoor hij de oefeninterland tegen Canada aan zich voorbij moest laten gaan. De Jong kwam donderdag eveneens niet in actie. De middenvelder van FC Barcelona is nog altijd herstellende van een enkelblessure. Het is zelfs de vraag of hij het eerste groepsduel met Polen gaat halen. Koeman koos tegen Canada voor een middenveld bestaande uit Jerdy Schouten, Ryan Gravenberch en Georginio Wijnaldum. Voor de uitzwaaiwedstrijd tegen IJsland van komende maandag is het de verwachting dat Joey Veerman sowieso een basisplaats heeft. Koeman heeft voor het middenveld ook Koopmeiners tot zijn beschikking. Koopmeiners meldde zich evenals Reijnders vrijdag pas in Zeist.

Vermoedelijke EK-opstelling Oranje (volgens Van der Kraan): Verbruggen; Geertruida, Van Dijk, Aké; Dumfries, De Jong, Schouten, Reijnders, Van de Ven; Memphis, Gakpo.

