Ruime zege Oranje op Schotland vertelt niet het hele verhaal

Het Nederlands elftal heeft vrijdagavond een ruime oefenzege geboekt op Schotland: 4-0. bezorgde Oranje vlak voor het einde van een matige eerste helft een voorsprong met zijn eerste treffer in de nationale ploeg. De Schotten kregen daarvoor, maar ook daarna, voldoende kansen om iets terug te doen, maar in de tweede helft wist het elftal van bondscoach Ronald Koeman door treffers van en invallers en alsnog een grote overwinning op het scorebord te toveren.

In de basisopstelling van Nederland verscheen Wijnaldum bij zijn rentree direct aan de aftrap. De middenvelder van Al-Ettifaq werd herenigd met Memphis Depay, die ook voor het eerst in bijna een jaar weer uitkwam voor Oranje. Bovendien werd Jeremie Frimpong in zijn tweede interland in de basisformatie opgenomen, waardoor Denzel Dumfries genoegen moest nemen met een plaats op de reservebank.

Artikel gaat verder onder video

De Schotten wonnen in de EK-kwalificatie met 2-0 van Spanje en plaatsten zich ook voor het eindtoernooi deze zomer. Schotland bleek ook tegen Nederland geen misselijke ploeg en doelman Mark Flekken hield met een grandioze reflex Oranje op de been na een kopbal van Billy Gilmour. De ploeg van Koeman speelde zonder diepgang, uiterst slordig en creëerde vrijwel niets. Het enige positieve punt in het eerste bedrijf was de effectiviteit. Het enige schot op doel van Nederland leverde de 1-0 op. Reijnders pegelde in zijn zevende duel voor Oranje op fraaie wijze zijn eerste interlandgoal in de bovenhoek.

In de tweede helft gooide Nederland de schroom van zich af én dat leverde vanuit beide kanten vermaak op. Depay, Cody Gakpo en Xavi Simons lieten na om de score te verdubbelen, maar slordigheden in de Nederlandse defensie hielpen Schotland meermaals bijna in het zadel. Shankland trof de lat na risicovol balverlies van Mats Wieffer. Bij de openingstreffer was Gakpo verantwoordelijk voor de assist, maar dat was slechts een eenvoudige breedtebal. Bij de 2-0 had de aanvaller van Liverpool een puntgave voorzet in huis. Wijnaldum kwam uitstekend voor zijn man en kopte de wedstrijd in het slot. In de slotfase deden invallers Weghorst en Malen nog een duit in het zakje, waardoor alsnog een klinkende zege geboekt werd. Aanstaande dinsdag wacht Nederland een tegenstander van een ander kaliber. Oranje treft dan in het Deutsche Bank Park in Frankfurt EK-gastheer Duitsland.