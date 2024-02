Derksen vol walging: 'Deze jongens mogen nooit meer hun mond opendoen, karakterloze sub-leden van de woke generatie!'

Johan Derksen heeft in een uitgebreid interview met Voetbal International wegens zijn 75e verjaardag opnieuw zijn onvrede uitgesproken over en . De Snor hekelt dat de twee met het WK Voetbal - en Wijnaldum momenteel bij zijn huidige club Al-Ettifaq - in landen als Saudi-Arabië en Qatar voetballen.

In gesprek met Voetbal International blikt Derksen kort terug op de ophef die ontstond naar aanleiding van zijn uitspraken over rapper Akwasi. De analist van Vandaag Inside maakte een vermeend racistische grap over de 35-jarige rapper, wat zelfs als gevolg had dat een bedrijf als TOTO niet meer wilde samenwerken met het populaire praatprogramma. Ook vanuit de voetbalwereld werd er op gereageerd, want SBS - de zender waar het programma Vandaag Inside onder valt - werd geboycot door het Nederlands elftal. Oranje gaf door de uitspraken van Derksen geen interviews meer aan verslaggevers van SBS/Vandaag Inside.

Artikel gaat verder onder video

"Wie in de voetballerij overleeft, kan alles aan. Toen ik wat zei over die Akwasi, stonden de aanvoerder en vice-aanvoerder van Oranje op hun achterste benen. Kon allemaal niet volgens Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum, maar ik zie die Van Dijk wel met volle borst het Wilhelmus zingen in Qatar, zoals hij dat straks ook doet in Saoedi-Arabië, waar een paar straten verderop homo’s van flatgebouwen worden gegooid", zegt Derksen, die zich op televisie al vaker heeft uitgesproken over de mensenrechten in die landen.

De analist van Vandaag Inside lijkt het hypocriet te vinden dat de routiniers van het Nederlands elftal zonder problemen in deze landen gaan voetballen, maar zich kritisch hebben opgesteld ten opzichte van een uitspraak van Derksen: "Wijnaldum verdient nu zijn geld al in dat land. Deze jongens mogen nooit meer hun mond opendoen, het zijn twee karakterloze sub-leden van de woke generatie, die willen deugen voor de bühne.’