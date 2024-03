Koeman neemt besluit: twee keepers krijgen deze interlandperiode kans bij Oranje

verdedigt vrijdagavond het doel van het Nederlands elftal in de oefenwedstrijd tegen Schotland. Dat heeft Ronald Koeman donderdagmiddag bekendgemaakt op de persconferentie. De bondscoach ging ook alvast in op het treffen met Duitsland van volgende week. Waar Flekken zich tegen de Schotten mag laten zien, krijgt op bezoek bij de oosterburen de kans onder de lat.

Koeman zag Flekken onlangs nog live in actie. De bondscoach was, op het moment dat PSV in het eigen Philips Stadion de heenwedstrijd speelde tegen Borussia Dortmund in de achtste finales van de Champions League, aandachtig toeschouwer bij Manchester City - Brentford. Flekken kon weliswaar niet voorkomen dat zijn ploeg met 1-0 verloor, maar Koeman kon wel met een goed gevoel het stadion verlaten. De Limburger keepte een prima wedstrijd en is dit seizoen sowieso een van de lichtpuntjes bij Brentford. Hij kreeg in september al de kans van Koeman en verschijnt vrijdag tegen Schotland dus opnieuw onder de lat.

Tegen de Schotten zal Flekken wat recht willen zetten, want in zijn eerste interland tegen Ierland maakte hij vooral aan de bal een onzekere indruk. “Tegen Griekenland was hij geweldig”, zei Koeman donderdagmiddag over het optreden van Flekken in de thuiswedstrijd tegen de Grieken op 7 september (3-0). “Hij had een heel slecht moment, terwijl hij eigenlijk heel goed aan de bal is”, zag Koeman op bezoek in Ierland. Flekken nam in de openingsfase onnodig veel risico door Frenkie de Jong onder druk aan te spelen. Uit de daaropvolgende hoekschop kwam de bal op de arm van Virgil van Dijk en zette een benutte strafschop de Ieren op 1-0.

“Maar op zich is Mark, en dat is Bart ook, een geweldige opbouwer in de eerste fase van aanvallen”, vervolgde Koeman. Zowel Flekken als Verbruggen zal normaal gesproken met Oranje meegaan naar het Europees Kampioenschap naar Duitsland. Koeman noemde hun namen nog niet, maar liet wel weten dat zijn staf en hij in hun hoofd hebben wie de drie EK-keepers zullen zijn. “Wij hebben wel in ons hoofd wie uiteindelijk de drie keepers zijn die naar het EK gaan, als iedereen fit is en speelritme heeft”, zo klonk het. De derde doelman in de huidige selectie is Marco Bizot, maar hij zal komende week dus niet in actie komen.