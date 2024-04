Hélène Hendriks onthult nieuwe trainer Heerenveen live in Vandaag Inside

Hélène Hendriks weet het zeker: Rick Kruys wordt de nieuwe trainer van sc Heerenveen. De presentatrice komt vrijdagavond in Vandaag Inside met de primeur en zegt één geloofwaardige bron te hebben die dat bevestigt.

In maart werd duidelijk dat Kees van Wonderen, de huidige oefenmeester van de Friese club, na twee seizoenen gaat vertrekken. Over zijn opvolging werd daarna volop gespeculeerd. De eerder dit seizoen bij Ajax ontslagen Maurice Steijn werd bijvoorbeeld gespot in een hotel in Wolvega, waar hij een presentatie van Heerenveen-directeur Ferry de Haan over de toekomstplannen voorgeschoteld kreeg.

Daarnaast werd ook Kruys, die op zijn beurt zijn vertrek bij Keuken Kampioen Divisie-club VVV-Venlo aankondigde, genoemd voor de vacant geworden positie in het Abe Lenstra Stadion. Anderhalve week geleden kwam Omrop Fryslân met het nieuws dat ook Robin van Persie, de huidige trainer van Feyenoord Onder 18, een gesprek met de clubleiding zou hebben gevoerd.

Afgaande op de informatie van Hendriks wordt het dus tóch Kruys. "Ik heb één bron, dus een klein beetje onder voorbehoud", zegt de presentatrice daar direct achteraan. "Nee, ik kan natuurlijk niet zeggen wie het is. Maar ik geloof hem, dus wij denken Rick Kruys." Johan Derksen reageert: "Dat is een aardige jongen. Maar zijn vader (oud-speler en -trainer van onder meer FC Utrecht Gert Kruys, red.) is óók zo'n aardige man."

