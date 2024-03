'Heerenveen heeft naast Steijn ook een Keuken Kampioen Divisie-trainer op het oog'

Maurice Steijn is zeker niet de enige trainer die bij sc Heerenveen in beeld is om Kees van Wonderen na dit seizoen op te volgen. De Friezen maakten maandagochtend bekend dat Van Wonderen bezig is aan zijn laatste maanden in Friesland. De huidige nummer negen van de Eredivisie heeft naast Steijn ook Rick Kruys in beeld. Laatstgenoemde is momenteel werkzaam bij VVV-Venlo, maar vertrekt daar na de huidige jaargang.

Sc Heerenveen heeft een hectische week achter de rug. Vlak voor het weekeinde lekte een foto uit waarop te zien is dat Steijn - naar verluidt in een hotel in het Friese Wolvega - luistert naar een presentatie over de toekomst van sc Heerenveen. De eerder dit seizoen bij Ajax opgestapte Hagenaar is in beeld om Van Wonderen na dit seizoen op te volgen in Friesland. Naast Steijn heeft de club de pijlen ook gericht op Kruys. Dat melden onder meer de Leeuwarder Courant en De Limburger maandagmiddag.

Volgens De Limburger wordt Kruys al langer op de voet gevolgd door sc Heerenveen. “Toen Van Wonderen eerder dit seizoen nog onder vuur lag in Friesland vanwege tegenvallende resultaten, circuleerde de naam van de VVV-coach al rond bij de huidige nummer negen van de Eredivisie”, zo leest het. De Friezen zouden afgelopen september zelfs een scout naar een training van VVV hebben gestuurd om de werkwijze van Kruys te bestuderen. Het is geen toeval dat Kruys op de radar is verschenen. Algemeen directeur Ferry de Haan en Kruys hebben een gezamenlijk periode bij Excelsior, toen laatstgenoemde nog actief was als speler.

Kruys kondigde vorige week aan na dit seizoen te vertrekken bij VVV. Volgens De Limburger staat de oud-speler van onder meer FC Utrecht en Excelsior er goed op. Er zouden meerdere Eredivisieclubs al interesse hebben getoond. Kruys zou zelfs al met een club hebben gesproken, maar het is niet bekend om welke club het gaat.