John Lammers is na vroegtijdig ontslag bij Heracles topkandidaat bij Nederlandse club

John Lammers kan in de zomer terugkeren als trainer op de Nederlandse velden. De ervaren oefenmeester, die dit seizoen vroegtijdig werd ontslagen door Heracles Almelo, geldt in Limburg als de topkandidaat om Rick Kruys op te volgen bij VVV-Venlo.

Lammers is inmiddels al met de beleidsbepalers van VVV-Venlo in gesprek, zo weet De Limburger te melden. De Venlonaren hebben goede hoop om snel tot een akkoord te komen met de zestigjarige coach, die een verleden heeft bij de Limburgse club. Lammers speelde twee seizoenen in De Koel en was goed voor zeventien treffers in vijftig duels voor de geel-zwarten.

Artikel gaat verder onder video

De geboren Tilburger werd 12 december, één dag voor zijn verjaardag, door Heracles ontslagen wegens teleurstellende resultaten in de Eredivisie. Lammers was anderhalf seizoen actief in Almelo, maar wist in zijn eerste jaar direct te promoveren naar de Eredivisie. VVV-Venlo, dat dit seizoen nog alles op alles moet zetten om de play-offs te halen, hoopt dat Lammers dat kunstje in Venlo kan overdoen.

De huidige coach van VVV-Venlo, Rick Kruys, staat op dit moment in de belangstelling van SC Heerenveen. De trainer, die met beperkt (financieel) materiaal prima goede resultaten boekt in Venlo, heeft concurrentie van onder meer Maurice Steijn om hoofdtrainer van de Friezen te worden.