Kraay oppert grote naam voor Heerenveen: 'Als Foppe nog iets te vertellen zou hebben...'

Hans Kraay junior adviseert sc Heerenveen om een lijntje uit te gooien richting Ruud van Nistelrooij. De club is op zoek naar een opvolger van hoofdtrainer Kees van Wonderen, die het Abe Lenstra Stadion na twee jaar gaat verlaten. De Friezen worden gelinkt aan Maurice Steijn (clubloos) en Rick Kruys (VVV-Venlo), maar Kraay wijst op het verleden van Van Nistelrooij in Heerenveen en de 'geweldige tijd' die hij daar onder Foppe de Haan heeft gehad.

In Voetbal op Vrijdag op ESPN bespreekt Kraay met presentator de kandidatuur van Kruys en Steijn: "Ze staan in ieder geval op de gesprekslijst, dat heeft Ferry de Haan (algemeen directeur van Heerenveen, red.), toegegeven." De verslaggever en analist vindt het 'moeilijk om te beoordelen' of bovengenoemde trainers de juiste keuze zouden zijn voor de huidige nummer negen van de Eredivisie: "Maar het zijn wel twee hele serieuze kandidaten."

Artikel gaat verder onder video

Toch denkt Kraay dat de club een poging zou moeten wagen om de clubloze Van Nistelrooij te benaderen: "Als Foppe de Haan nog iets te vertellen zou hebben, dan zou hij Ferry de Haan adviseren: 'Met deze twee praten is prima, maar ik zou toch ook Ruud van Nistelrooij nog een keer uitnodigen', want Foppe en Ruud hebben een geweldige tijd gehad in Heerenveen. Al weet ik niet of Van Nistelrooij ervoor openstaat."

De Haan sprak vorige maand in een interview met FCUpdate uitgebreid over zijn band met Van Nistelrooij, die hij als jonge 'nummer 10' naar Friesland haalde en daar omturnde tot een fenomenale spits, al had die positiewisseling wel wat voeten in de aarde. De legendarische oud-trainer van de Friezen heeft de eerste schreden van zijn oud-pupil in het trainersvak op de voet gevolgd, en voorspelt dat Van Nistelrooij nadat hij vorig seizoen een wedstrijd voor het einde van de competitie opstapte bij PSV, zeker een terugkeer in de dug-out gaat maken: "Ik denk wel dat hij vroeg of laat weer begint, want hij vond het wel mooi."