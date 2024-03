Heerenveen neemt afscheid van Kees van Wonderen: weg ligt open voor Steijn

Sc Heerenveen gaat op zoek naar een nieuwe trainer. De Friezen maken maandagmorgen bekend dat Kees van Wonderen na dit seizoen vertrekt als hoofdtrainer. Daarmee ligt de weg open voor de komst van Maurice Steijn. De eerder dit seizoen bij Ajax opgestapte oefenmeester voerde al gesprekken met de huidige nummer negen van de Eredivisie.

Van Wonderen en zijn spelers bereidden zich vorige week in alle rust voor op het uitduel met NEC toen op social media opeens een foto uitlekte van Steijn in een hotel in het Friese Wolvega. De oud-trainer van onder meer ADO Den Haag, Sparta Rotterdam en Ajax was naar verluidt in gesprek met de clubleiding van sc Heerenveen over het hoofdtrainerschap. Aan de foto’s te zien, leek het er op dat Steijn een presentatie te zien kreeg met de titel ‘Koers nei Europa’, of wel ‘De weg richting Europa’. Het ging om een strategisch plan voor de periode 2023-2028.

Daarmee leek sc Heerenveen al voor te sorteren op het vertrek van Van Wonderen. De oefenmeester maakte in 2022 de overstap van Go Ahead Eagles naar sc Heerenveen. Van Wonderen had Go Ahead Eagles in 2021 kampioen gemaakt van de Keuken Kampioen Divisie en maakte met de Deventer ploeg ook op het hoogste niveau veel indruk. Met sc Heerenveen eindigde hij vorig seizoen op de achtste plaats. De Friezen bezetten momenteel de negende plek. Ze zijn nog vol in de race voor deelname aan de play-offs voor Europees voetbal, maar sc Heerenveen heeft dus nu al besloten om na dit seizoen niet verder te gaan met Van Wonderen.

“We hebben recent met elkaar gezeten om te praten over de toekomst. Dit was een open en eerlijk gesprek waarbij we hebben geconcludeerd dat van beide kanten niet alle vinkjes op groen stonden om de samenwerking te verlengen”, vertelt algemeen directeur Ferry de Haan op de clubsite. “Ik wil echter wel benadrukken dat de samenwerking goed is geweest en dat dit ook nog altijd zo is. Tijdens zijn periode als hoofdtrainer heeft Kees zich altijd ingespannen om zowel op sportief vlak als in de verdere professionalisering rondom ons eerste elftal stappen te maken. Vorig seizoen was dit succesvol, wat resulteerde in een mooie achtste plaats. Ook dit seizoen zijn we nog in de race voor een play-offticket om Europees voetbal. Gezamenlijk blijven we keihard werken om dit seizoen succesvol af te sluiten”, zo klinkt het.

Van Wonderen blikt terug op een ‘mooie’ periode. “We zijn de afgelopen seizoenen bezig geweest met een proces waarbij we binnen de club de randvoorwaarden voor een topsportomgeving wilden implementeren en borgen. Ik denk dat we hier goede stappen hebben gemaakt. Bij mijn aanstelling heb ik gezegd dat we de ambitie hadden om binnen drie jaar structureel voor kwalificatie om de play-offs te spelen. Vorig seizoen zijn we daarin geslaagd en ook dit jaar hebben we nog alles om voor te spelen”, aldus de hoofdtrainer.