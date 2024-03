Foto duikt op: Maurice Steijn luistert aandachtig naar 'stategisch plan 2023 - 2028'

Maurice Steijn is gesignaleerd in een hotel in Wolvega, waar hij met de clubleiding van sc Heerenveen in gesprek zou zijn over het trainerschap. Aan foto's op X te zien, lijkt het erop dat Steijn een presentatie te zien heeft gekregen met de titel 'Koers nei Europa', ofwel 'De weg richting Europa'. Het gaat om een stategisch plan voor de periode 2023 - 2028.

Tegenover de Leeuwarder Courant bevestigt algemeen directeur Ferry de Haan het gesprek dat Steijn. "We hebben inderdaad een kennismaking gehad. We wilden weten hoe hij naar voetbal en naar Heerenveen kijkt. Maurice was geïnteresseerd in ons verhaal. Het was een goed gesprek."

Woensdag bracht Omrop Fryslân naar buiten dat Steijn en John van den Brom in beeld zijn als Kees van Wonderen vertrekt na dit seizoen. Verslaggever Arjen de Boer wist in de podcast Sportcast van de regionale omroep te melden dat Van Wonderen de beleidsbepalers in Heerenveen zou hebben laten weten dat de club wat hem betreft 'om zich heen moet kijken' voor een mogelijke opvolger.

In zijn eerste seizoen wist Van Wonderen de club met een achtste plaats in de Eredivisie naar de play-offs om Europees voetbal te leiden. Daarin was FC Twente over twee wedstrijden (1-2 in Heerenveen, 4-0 in Enschede) veel te sterk. Dit seizoen staat de club na 24 speelronden op de negende plaats. Volgens De Haan is het 'voorbarig om te zeggen dat Van Wonderen niet gaat verlengen' en wordt er spoedig een knoop over doorgehakt.

Steijn werd afgelopen zomer, nadat hij Sparta Rotterdam verrassend naar de zesde plaats had weten te leiden, verrassend aangesteld als hoofdtrainer van Ajax. Na amper drie rampzalig verlopen maanden zat zijn kans bij de topclub er alweer op, waardoor hij inmiddels vrij is om te tekenen waar hij wil. Datzelfde geldt voor Van den Brom. De oud-trainer van onder meer ADO Den Haag, Vitesse en AZ werd in december de laan uit gestuurd door het Poolse Lech Poznan en zou dus ook in beeld zijn bij Heerenveen.

