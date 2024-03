Laatste gerucht over Maurice Steijn zorgt voor verbazing: 'Ik vind het zo vreemd, raar bericht'

Mario Been snapt er niets van dat voormalig Ajax-trainer Maurice Steijn wordt genoemd als mogelijke nieuwe trainer van sc Heerenveen. In zijn ogen is er geen reden voor Heerenveen om afscheid te nemen van de huidige trainer Kees van Wonderen.

Van Wonderen heeft een aflopend contract in het Abe Lenstra Stadion. Woensdag bracht Omrop Fryslân naar buiten dat Steijn en John van den Brom in beeld zijn als Heerenveen besluit om niet door te gaan met Van Wonderen. De interesse is volgens Been alleen te snappen als Van Wonderen zélf besluit om te stoppen, anders ziet hij geen reden om uit elkaar te gaan.

“Ik vind het zo vreemd”, zegt Been bij Voetbalpraat over het gerucht dat Steijn in beeld is bij Heerenveen. “Heerenveen begon niet lekker aan het seizoen, maar op het moment doen ze het vrij aardig. Ze schurken tegen de play-offposities aan, Kees doet het goed, en dan krijgen we dit soort rare berichten. Dat vind ik echt vreemd.” Heerenveen staat op de negende plek, die recht geeft op deelname aan de play-offs indien Feyenoord de beker wint.

Steijn schoof maandag aan bij praatprogramma Rondo en blikte terug op zijn korte periode als trainer van Ajax. Veelbesproken was zijn uitspraak over psycholoog Annemieke Zijerveld, die hij ‘dat wijf van Almere’ noemde. “Dat zijn teksten die je beter niet kunt bezigen, zeker in de situatie waarin hij nu zit”, zegt Been. “Als je straks weer een club moet hebben in Nederland, blijft dat soort dingen je achtervolgen. Het schiet niet op om dat soort dingen op te rakelen. Zet er een streep onder en gaat verder.”