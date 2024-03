'Eredivisieclub zet Steijn én Van den Brom op kandidatenlijst voor volgend seizoen'

Zowel Maurice Steijn als John van den Brom is in beeld bij sc Heerenveen, zo weet Omrop Fryslân. Beide werkloze trainers zouden in beeld komen als de club definitief besluit niet door te gaan met Kees van Wonderen, die komende zomer na twee seizoenen in Friese dienst uit zijn contract loopt.

Verslaggever Arjen de Boer weet in de podcast Sportcast van de regionale omroep te melden dat Van Wonderen de beleidsbepalers in Heerenveen zou hebben laten weten dat de club wat hem betreft 'om zich heen moet kijken' voor een mogelijke opvolger. In zijn eerste seizoen wist Van Wonderen de club met een achtste plaats in de Eredivisie naar de play-offs om Europees voetbal te leiden. Daarin was FC Twente over twee wedstrijden (1-2 in Heerenveen, 4-0 in Enschede) veel te sterk. Dit seizoen staat de club na 24 speelronden op de negende plaats.

De Boer heeft 'via-via' vernomen dat de namen van Steijn en Van den Brom inmiddels rondzingen bij Heerenveen, al wil algemeen directeur Ferry de Haan dat niet bevestigen. De verslaggever spreekt daarnaast de verwachting uit dat de komende tien dagen duidelijk zal worden of de club doorgaat met Van Wonderen of niet, en verwacht zelf dat bekend zal worden gemaakt dat de oud-trainer van Go Ahead Eagles zal gaan vertrekken uit het Abe Lenstra Stadion.

Op straat gezet

Steijn werd afgelopen zomer, nadat hij Sparta Rotterdam verrassend naar de zesde plaats had weten te leiden, even verrassend aangesteld als hoofdtrainer van Ajax. Na amper drie rampzalig verlopen maanden zat zijn kans bij de topclub er alweer op, waardoor hij komende zomer vrij is om te tekenen waar hij wil. Datzelfde geldt voor Van den Brom. De oud-trainer van onder meer ADO Den Haag, Vitesse en AZ werd in december de laan uit gestuurd door het Poolse Lech Poznan.