Dreun voor Andries Noppert: 'Het kwam bij hem wel binnen'

kreeg afgelopen week een moeilijke boodschap van Kees van Wonderen, zijn trainer bij sc Heerenveen. De boomlange doelman verkeerde al langere tijd niet in goeden doen en kostte de Friezen met enkele blunders de nodige punten in de Eredivisie. Zaterdag krijgt zijn concurrent dan ook het vertrouwen onder de lat als Heerenveen op bezoek gaat bij Fortuna Sittard.

In een jaar tijd kan er een hoop veranderen in het leven van een profvoetballer, dat bewijst het verhaal van Noppert nog maar weer eens. In 2022 beloonde toenmalig bondscoach Louis van Gaal de geboren Fries voor zijn uitstekende optredens namens Heerenveen, met een verrassende basisplaats op het WK in Qatar. Met het Nederlands elftal reikte hij tot de kwartfinales, waarin de latere wereldkampioen Argentinië na strafschoppen te sterk bleek.

Hoewel Noppert zich in de penaltyserie niet wist te onderscheiden met een of meerdere reddingen, maakte hij toch een prima indruk in Qatar. De doelman werd dan ook gelinkt aan een fraaie transfer, maar raakte een maand na zijn terugkeer in Heerenveen geblesseerd. Pas op de laatste speeldag, tegen zijn vroegere werkgever Go Ahead Eagles, maakte hij zijn rentree. In september maakte hij bovendien - voorlopig - een einde aan de speculaties over een vertrek door zijn contract bij Heerenveen te verlengen tot medio 2027. Dit seizoen begon hij weer als eerste keeper, maar zaterdag wordt hij dus afgelost door zijn concurrent Van der Hart.

Van Wonderen geeft toe dat Noppert het moeilijk had met die beslissing: "Het kwam bij hem wel binnen, helemaal als je kijkt naar wat hij heeft meegemaakt in het afgelopen jaar", zegt de trainer op de persconferentie van vrijdag. "Hij heeft vorig seizoen heel veel punten gepakt voor ons. Daardoor had hij ook een bepaald krediet, maar dan is de vraag: tot wanneer? Van der Hart klopte ook op de deur", motiveert Van Wonderen de beslissing om Noppert te passeren. Ook Van der Hart hield een dubbel gevoel over aan de mededeling van zijn trainer: "Andries en ik kennen elkaar al langer, omdat we uit dezelfde lichting komen. Ik vind het echt een goede gozer. Dit gun je niemand, maar aan de andere kant biedt het mij een kans. Daar ben ik blij mee."

Opa

Dat hij uitgerekend in Sittard zijn eerste competitieminuten van het seizoen mag maken, is wat Van der Hart betreft extra bijzonder: "Mijn opa heeft daar gevoetbald, dus ik heb wel een gevoel bij die club", laat de sluitpost optekenen. Zijn grootvader Cor was tussen 1954 en 1966 actief voor Fortuna'54, dat later op zou gaan in Fortuna Sittard. De 44-voudig Oranje-international speelde daarvoor bij Ajax en het Franse Lille OSC. Van der Hart overleed in 2006, op 78-jarige leeftijd. Hij heeft daarom niet mee kunnen maken dat zijn kleinzoon het eveneens tot profvoetballer wist te schoppen.