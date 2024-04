Sneijder haalt gelijk over Ajax: 'Dat zei ik anderhalf jaar geleden al, nu hoor je iedereen daarover'

Wesley Sneijder haalt zijn gelijk over Ajax, dat in zijn ogen het club-DNA 'kwijt' is. De oud-middenvelder stipt aan dat hij anderhalf jaar geleden al signaleerde dat het die kant op zou gaan en ziet in het vertrek van Simon Tahamata (67) het volgende bewijs.

Tahamata vertrok per 1 maart uit de jeugdopleiding van de Amsterdammers, waar de oud-speler jarenlang actief was als techniektrainer. Twee dagen later, rond de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht, nam de club afscheid van de voormalig vleugelspeler. Afgelopen zaterdag trok de man met de Molukse roots het shirt van de club wel weer aan om het met de Legends op te nemen tegen de BIF All Stars in het Olympisch Stadion.

Na afloop van dat duel ging Tahamata voor de camera's van SBS in op zijn vertrek uit Amsterdam. "Het is niet meer de club waar ik begonnen ben. We hebben het net over het DNA gehad. Wij worden te makkelijk opzij geschoven. En niet door DNA-mensen, hè? Ik ben weggegaan omdat ik niet wil dat de club mijn toekomst vastlegt, dat bepaal ik zelf wel", sprak de oud-international klare taal.

Sneijder reageert maandagavond in Veronica Offside op de woorden van Tahamata: "Volgens mij heb ik een anderhalf jaar geleden al gezegd: 'Ajax is het Ajax-DNA kwijt', nu hoor je iedereen erover. Dus ik had het niet zo gek gezien, nu worden dit soort legends zo aan de kant geschoven. Verschrikkelijk." John van den Brom beaamt die lezing: "Die werd echt op handen gedragen op De Toekomst. Ik ben ooit hoofd jeugdopleiding geweest, toen was Simon er ook al. Die had daar tot zijn dood moeten blijven, bij wijze van spreken."

