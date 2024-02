'Van Nistelrooij voelde zich echt in de steek gelaten bij PSV, maar hij vond het trainersvak wel mooi'

Ruud van Nistelrooij werd zondagavond verrassenderwijs door Rafael van der Vaart genoemd als mogelijke nieuwe trainer voor Ajax. De voormalige spits stapte in mei 2023, een wedstrijd voor het einde van het seizoen, op bij PSV en is sindsdien clubloos. Zijn voormalige trainer Foppe de Haan blikt in gesprek met FCUpdate terug op de samenwerking met Van Nistelrooij bij sc Heerenveen en spreekt de verwachting uit dat de Brabander vroeg of laat weer als trainer aan de slag zal gaan.

'Dit is een spits'

In de zomer van 1997 telde sc Heerenveen ruim 1,5 miljoen euro neer om Van Nistelrooij over te nemen van de club waar hij de jeugdopleiding doorliep en zijn doorbraak in het betaald voetbal beleefde: FC Den Bosch. De latere doelpuntenmachine was op dat moment zelf nog van mening dat hij helemaal niet geknipt was voor een rol in de punt van de aanval. "Toen hij hier kwam van Den Bosch was hij een 'tien', speelde hij op het middenveld", herinnert De Haan zich. "We haalden hem, keken ernaar en dachten op basis van zijn trainen: dit is een spits. Maar dat vond hij zelf niet, hij moest echt overtuigd worden. Dat ging niet vanzelf, er was wat gedoe heen en weer."

Het is jouw leven

Na een met 2-0 verloren wedstrijd tegen MSV Duisburg in het toenmalige toernooi om de Intertoto Cup klopte Van Nistelrooij uiteindelijk aan bij De Haan: "Toen kwam hij de volgende ochtend bij me: 'Trainer, waarom ben ik spits?', dat heb ik hem toen uitgelegd, ik had drie argumenten. Ik heb gezegd: 'Jij gaat nu naar huis, dan ga je overleggen met je vriendin, je vader en moeder of je zaakwaarnemer of met wie dan ook, en morgenvroeg kom je terug en zeg je of je spits bent of middenvelder blijft. Het is jouw leven, jij beslist.'"

Een dag later had Van Nistelrooij de knoop doorgehakt: "Toen kwam hij terug en zei hij: 'OK trainer, ik doe het, ik word spits.' Toen zei ik erbij: 'Ik denk dat je de beste spits van Nederland kan worden en misschien nóg wel beter'", vertelt De Haan. "Toen zei Ruud: 'Dan moet je me wel helpen.' Dus toen kreeg hij een apart programma. Dat heeft hij op een ongelooflijke manier gedaan, na een jaar werd hij voor een hele hoop geld verkocht aan PSV. Het was en is een fantastische man."

De Eindhovenaren telden inderdaad een fors bedrag, 7 miljoen euro, neer om Van Nistelrooij in te lijven. Daar heeft de club nooit spijt van gehad: de spits zou in 90 wedstrijden liefst 77 doelpunten maken in het PSV-shirt. In 2001 werd hij voor 28,5 miljoen euro doorverkocht aan Manchester United, waarna hij ook nog uit zou komen voor Real Madrid, Hamburger SV en Málaga. Daarnaast speelde Van Nistelrooij 70 keer voor het Nederlands elftal (35 goals), waarmee hij actief was op het WK van 2006 en de EK's van 2004 en 2006. In 2012 hing hij zijn schoenen aan de wilgen, om vervolgens voorzichtig te beginnen aan zijn trainersloopbaan.

Stapje voor stapje

Zoals hij zijn spelerscarrière stapsgewijs had opgebouwd, begon Van Nistelrooij ook als oefenmeester onderaan de ladder. Hij was in twee periodes assistent-trainer van het Nederlands elftal, werkte als spitsentrainer in de jeugd van PSV en stond bij de Onder 19 en later bij de Onder 18 van die club voor het eerst op eigen benen. In het seizoen 2021/22 debuteerde hij als trainer van Jong PSV in het betaald voetbal. Een jaar later werd hij gepolst om Roger Schmidt op te volgen bij de hoofdmacht, na enige aarzeling besloot Van Nistelrooij die kans te grijpen. Ondanks het winnen van de KNVB Beker en de Johan Cruijff Schaal gooide hij het bijltje er echter vlak voor het einde van het seizoen bij neer. Onder zijn assistent Fred Rutten stelde PSV vervolgens tegen AZ het ticket voor de voorrondes van de Champions League veilig, waarna Peter Bosz in de zomer werd aangesteld als opvolger.

Net te vroeg

De Haan heeft het eerste avontuur van Van Nistelrooij als trainer van een topclub gevolgd en is niet verrast door het tumultueuze einde daarvan. "Hij is ongelukkig geweest als trainer van PSV, denk ik. Misschien kwam het wel op het verkeerde moment. Dat weet je altijd pas achteraf, hè? Ik heb het er weleens met hem over gehad en achteraf had hij het gevoel dat het net te vroeg was. Hij voelde zich echt in de steek gelaten, en het is een gevoelsmens", weet De Haan. "Hij is natuurlijk hartstikke onafhankelijk, dan denk je ook anders, dus ik snapte het wel. Nee, geen broodtrainer."

Leergeld betaald

Toch kan het bijna niet anders of we gaan Van Nistelrooij vroeg of laat weer terugzien in een dug-out in binnen- of buitenland, verwacht De Haan. "Ik denk wel dat hij vroeg of laat weer begint, want hij vond het wel mooi. Maar hij vond dat het om hem heen beter georganiseerd moest worden, dat hij veel te veel op zijn dak kreeg waardoor hij zijn accenten verkeerd legde. Daar heeft hij over nagedacht: 'Hoe moet het dan, hoe kan het beter en wat heb ik nodig?'. Ja, hij heeft leergeld betaald."