Van der Vaart noemt opzienbarende naam als nieuwe Ajax-trainer, Van Hooijdonk en Afellay reageren eensgezind

Rafael van der Vaart heeft in Studio Voetbal de naam van Ruud van Nistelrooij laten vallen als mogelijke nieuwe trainer van Ajax. De Amsterdammers lijken volgend seizoen een nieuw gezicht voor de groep te willen plaatsen, volgens Van der Vaart past zijn oud-ploeggenoot, die vorig seizoen een wedstrijd voor het einde van de competitie opstapte bij rivaal PSV, in het gezochte profiel. Tafelgenoten Pierre van Hooijdonk en Ibrahim Afellay verwachten echter niet dat het zover zal komen.

De NOS-talkshow hield een poll onder de kijkers, waarvan 71 procent van mening is dat Ajax komende zomer een nieuwe trainer moet aanstellen. Volgens Van der Vaart moet er eerst iets anders gebeuren: "Ik zou eerst gewoon ál die spelers verkopen", klinkt het. "Ik vind echt, dat meen ik serieus... waar moet je beginnen?", verzucht de oud-international. "Er zijn gewoon twintig spelers waarvan je denkt: wat kan je ermee?"

Presentator Sjoerd van Ramshorst vraagt wie er dan voor de groep zou moeten staan. Van der Vaart reageert: "Wat ik dan hoor: Frank de Boer. Iedereen denkt: top. Maar ik heb bijvoorbeeld met mensen gesproken, het schijnt dat Van Nistelrooij echt een hele goede trainer is. Veldtrainer.", verduidelijkt hij. "Dan maar Van Nistelrooij, een grote naam. Ik heb ook Ron Jans gehoord maar nee, een grote naam." Op de vraag of Van Nistelrooij met zijn ene jaar als hoofdtrainer van PSV wel ervaren genoeg is ziet Van der Vaart geen bezwaren: "Wie dan?"

Tuchel en Ten Hag

Arno Vermeulen dropt vervolgens de naam van Thomas Tuchel, die komende zomer vertrekt bij Bayern München. "Voor mijn gevoel is hij geïnteresseerd om bij Ajax te gaan werken. Maar je moet ook niet gek opkijken als Erik ten Hag na dit jaar klaar is met Manchester United", noemt hij ook een tweede naam. Van Hooijdonk verwacht echter niet dat Tuchel bij het huidige Ajax zou willen werken.

'Gek dat je dat zegt'

Het idee van Van der Vaart om Van Nistelrooij aan te stellen noemt Van Hooijdonk bovendien een 'niet realistische optie': "Van Nistelrooij is een oer-PSV'er die in geen honderd jaar naar Ajax zal gaan." Van der Vaart: "Dat vind ik gek dat je dat zegt. Ik denk dat als morgen Ajax belt, dat hij daar wel voor openstaat." Afellay geeft Van Hooijdonk gelijk: "Nee, ik geloof ook niet dat Ruud zou ingaan op de avances van Ajax, of dat die club überhaupt bij hem aanklopt. Los van het feit dat ik vind dat hij het heel heeft gedaan bij PSV. Hij is wel een echte winnaar, maar ik geloof niet dat hij Ajax op dit moment verder kan helpen. Daar liggen de problemen niet bij de trainer, maar zo verschrikkelijk diep, dat duurt gewoon een paar jaar voordat die er bovenop zijn", besluit Afellay.